Marianela Marclay, de Fuerza Entre Ríos: “En octubre está en juego el proyecto de vida que nosotros queremos”

REDACCIÓN ELONCE
De cara al 26 de octubre, Entre Ríos afrontará las elecciones en las que renovará cinco bancas en Diputados y tres en Senadores. Una de las listas presentes es Fuerza Entre Ríos, que se postula como una de las alternativas del Peronismo. En el programa Quién Dice Qué, que se emite por Elonce de 22 a 23 horas, estuvo presente Marianela Marclay, segunda en la lista de candidatos a una banca en Diputados.
En primera instancia, profundizó sobre los ejes en los que se trabaja en la campaña: “Estamos recorriendo y ya dimos una vuelta a la provincia con una agenda más de contacto con la gente, recorriendo los barrios e instituciones. También estuvimos en las casas partidarias, recogiendo el cara a cara con los vecinos y entendiendo la situación que están sufriendo las personas con discapacidad y sus familiares. Tienen un relato muy preocupante sobre lo que les está pasando”.
Posteriormente, habló sobre el encuentro realizado en Gualeguay el pasado viernes y una charla que tuvo con una asistente: “Una señora de 84 años se paró en el medio de la reunión llorando diciendo que su nieto que estaba al lado con una discapacidad muy severa hacía cinco meses que no recibía la pensión. Se la habían dado de baja. Ella, entre el dolor y la resignación, nos pedía explicaciones sobre si su nieto puede mejorar. La mamá del chiquito, de 26 años, está internada en un hogar con la misma patología, pero como es una enfermedad que avanza, no tenía mejora y se interna”.
“Lo que tiene la ciudad de Concepción del Uruguay es que tenemos el gobierno. Los gobiernos locales donde gobierna el Peronismo claramente hay una gran diferencia entre los que no gobierna”, reflejó. A su vez, ejemplificó: “Los gobiernos locales peronistas han sostenido las políticas públicas que el Gobierno nacional y el provincial han quitado. En este sentido, el municipio de Concepción del Uruguay sostiene el transporte para llevar a los chicos con discapacidad a las escuelas, ahora inauguramos un Centro de Día, donde hacen deporte adaptado”.
Luego, Marclay sostuvo: “Tenemos una devastadora política sobre terminar con los derechos sociales de la gente, como el acceso a la salud, a la discapacidad y a los jubilados. Son cosas que nosotros creíamos que ya estaban conquistadas. Hoy hay que volver a pensar y repensar cómo volvemos a reestructurar esto en la sociedad”.
Aceptó las críticas al Peronismo dichas por el conductor del programa, Nicolás Blanco, y dijo que “si en el Peronismo no hacemos autocrítica, no vamos a poder avanzar en la discusión y tampoco hacia adelante”. Sin embargo, ahondó en las políticas impulsadas por Javier Milei que golpea a algunas a un grupo de la sociedad: “Estamos en un nivel de indigencia sobre sectores extremadamente vulnerables”.
También comentó que “tanto en el grupo de las mujeres como el colectivo de las diversidades es demasiada la presión que están teniendo en este momento. Una mujer en un hogar necesita pensar si le puede dar de comer o no a sus hijos, si tiene las zapatillas o los útiles para mandarlo a la escuela”. A partir de la escucha de la angustia de las personas, Marclay mencionó que desde Fuerza Entre Ríos comenzaron a “pensar para adelante qué alternativas hay para mejorar esto”.
A menos de dos meses de acudir a las urnas, la candidata expuso qué tiene su espacio para ofrecer a los entrerrianos: “En octubre está en juego el proyecto de vida que nosotros queremos. Hay que pensar que en estos meses que está gobernando Milei que tan bien nos fue. En función de eso, si crees que te va bien, votalo a Milei. Ahora si creemos que no tenemos acceso a la salud, la educación pública. Si pensamos que este proyecto no nos incluye como personas porque no tiene nada para ofrecernos a nosotros. ¿Qué nos ha ofrecido en estos meses? Nada. Hay cada vez más pobreza y en esto va lo colectivo. Si tenemos el 70% de los niños de este país bajo la línea de la pobreza, ¿en qué estamos pensando?”.
“Primero escuchamos y después hablamos”, expresó sobre la primicia que tiene el espacio político al que pertenece Marclay.