“Los trabajadores son los dueños de IOSPER y hay que defenderlo”, dijo exdirector de la obra social

Trabajadores activos, jubilados y gremios de la Intersindical se movilizaron este martes en Paraná para expresar un nuevo rechazo al proyecto de ley del Poder Ejecutivo que busca disolver el Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER) y reemplazarlo por una nueva entidad: la Obra Social de Entre Ríos (OSER).

Desde Plaza Mansilla, exfuncionarios y referentes gremiales brindaron declaraciones a Elonce, donde defendieron el carácter solidario de la obra social y exigieron ser escuchados por los legisladores.

“Una obra social con dueños claros”

El exdirector de IOSPER, Silvio Moreira, expresó a Elonce: “Acompañamos esta movilización porque fuimos parte de esta historia. Rechazamos el proyecto. La única verdad es que los dueños de la obra social son sus afiliados y los trabajadores. Pedimos al gobierno que repiense este mamarracho jurídico”.

La Intersindical rechazó el reemplazo de IOSPE

Sobre la iniciativa de crear OSER, afirmó: “La rechazamos totalmente. Si hay que mejorar o transparentar algo, puede hacerse con la ley vigente. Lo que no se puede permitir es que los representantes de los trabajadores sean excluidos del directorio. Se necesita más participación, no menos”.

Exdirector de IOSPER, Silvio Moreira

Respecto a las denuncias por supuestos sobreprecios en contrataciones, señaló: “Desconozco cuál es la denuncia concreta. Lo que sí sabemos es que los afiliados están mal. Hay personas que esperan 60 días para tratamientos oncológicos. La eficiencia no se mide por el déficit o superávit, sino por la calidad de atención que recibe el afiliado”.

En defensa del IOSPER la intersindical se concentró en Casa de Gobierno

“No queremos una prepaga disfrazada”

En declaraciones a Elonce, Jorge Vázquez aseguró: “Aquí se muestra claramente la voluntad de los trabajadores en defensa de la obra social. No queremos que se transforme en una prepaga ni que se abra el camino a privatizaciones. Si querían mejorarla, primero debieron sentarse con los gremios”.

“Hoy hay pacientes sin medicamentos, denuncias de compras directas y sobreprecios. Dijeron que venían a mejorar la salud de los entrerrianos y están haciendo lo contrario”, agregó.

También fue contundente al referirse a la conducción actual: “El porteño que trajeron debe dejar de subestimar a los trabajadores. La obra social tiene que ser conducida por sus verdaderos dueños. Esta lucha es por la historia y por el futuro de un sistema solidario que no se puede entregar”.

Jubilados en defensa del sistema

Juana Ávalos, representante de los jubilados de ATE, sostuvo a Elonce: “Acompañamos a todos los trabajadores porque esta mutual es de todos los entrerrianos. Con la propuesta del gobierno, perdemos derechos: dejaríamos de tener una obra social solidaria y pasamos a una prepaga”.

Sobre el funcionamiento actual, fue crítica: “Pensamos que la intervención traería mejoras, pero no fue así. No hay información clara, no sabemos cómo funciona el sistema, no hay comunicación con las autoridades. Falta diálogo y compromiso real”.

Remarcó además el compromiso de los trabajadores: “Los que pudimos salimos a la calle. Siempre hubo guardias mínimas, nunca se dejó de atender al afiliado. Pero es importante que se sepa que los trabajadores hacemos lo que podemos. No depende de nosotros la falta de insumos ni las demoras”