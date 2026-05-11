Las CTA anunciarán nuevas medidas de fuerza contra el Gobierno nacional

Las CTA Autónoma y de los Trabajadores anunciarán este lunes nuevas medidas de fuerza y una movilización en defensa del sistema público de salud.
Las CTA Autónoma y de los Trabajadores realizarán este lunes una conferencia de prensa conjunta para anunciar nuevas medidas de protesta contra las políticas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei. El encuentro se desarrollará desde las 10 en la sede sindical ubicada en Bartolomé Mitre 748, en la Ciudad de Buenos Aires.
La actividad será encabezada por los secretarios generales Hugo Yasky y Hugo “Cachorro” Godoy, quienes brindarán detalles sobre las acciones gremiales previstas para los próximos días en rechazo a las medidas económicas y sociales implementadas por la administración nacional.
Las centrales sindicales vienen profundizando una agenda común de reclamos y articulación con organizaciones sociales y sectores vinculados a la salud pública.
Reclamos por la situación del sistema de salud
En las últimas horas, representantes de la CTA Autónoma mantuvieron una reunión con el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, para coordinar acciones frente al escenario que atraviesa el sistema sanitario.
Del encuentro participó una comitiva encabezada por Godoy, junto a referentes sindicales y del área de salud. Según se informó, coincidieron en la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto entre trabajadores, organizaciones sociales e instituciones públicas ante el deterioro del sistema de salud.
Entre las medidas previstas, las centrales sindicales acompañarán una movilización convocada para el próximo 20 de mayo, que partirá desde el Ministerio de Salud de la Nación hacia Casa Rosada.
Movilización y articulación sindical
La protesta buscará visibilizar la situación del sector sanitario y reclamar respuestas urgentes por parte del Gobierno nacional. Desde las CTA señalaron que la convocatoria formará parte de un plan de lucha más amplio.
En la reunión con Kreplak también participaron Daniel Godoy, coordinador del Instituto de Estudios y Formación (IEF) y referente de salud de la CTA nacional; Oscar De Isasi, secretario general de la CTA bonaerense; y Eliana Aguirre, secretaria adjunta de ATE provincia de Buenos Aires.
Las organizaciones sindicales anticiparon que durante la conferencia de prensa se darán a conocer nuevas definiciones vinculadas a las protestas y acciones gremiales previstas para las próximas semanas.