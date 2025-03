La postura de CAME tras la eliminación de los aportes patronales

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) emitió un comunicado en respuesta al decreto 149/2025, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, que elimina la obligatoriedad de los aportes patronales a las cámaras empresariales.

En su comunicado, CAME aclaró que los aportes patronales "se encuentran vigentes" y recordó que, al no tratarse de un aporte personal, "el trabajador no sufre ningún descuento en su salario con motivo de dicha contribución". Además, la entidad destacó que la eliminación de la obligatoriedad de estos aportes en el sector comercio "no implicará un incremento en el salario de bolsillo de los empleados", ya que el esquema es financiado exclusivamente por las empresas.

CAME, fundada en 1956, reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos e intereses de las pymes y los sectores productivos nacionales. "Desde su fundación, CAME defendió y defiende los derechos e intereses de las pequeñas y medianas empresas y de los distintos sectores productivos nacionales, a lo largo de todo el país, de forma apartidaria, ética y representativa", señaló la entidad.

La confederación también subrayó su rol como articuladora de las demandas de las pymes ante normativas que afectan su funcionamiento. "CAME es quien aglutina y articula a nivel regional y nacional los diversos pedidos de las pymes; cuando hay normativas que complican su día a día o cuando algunas decisiones las dejan en un segundo plano", indicó el comunicado.

Uno de los puntos más destacados por CAME fue la importancia de los recursos del Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP). Según la entidad, estos recursos "no sólo permiten una amplia y profesional actividad capacitadora, sino que también resultan fundamentales para darle voz a las pequeñas y medianas empresas de la Argentina".

El decreto 149/2025, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, establece que las empresas ya no estarán obligadas a realizar aportes económicos a las cámaras patronales, salvo que estos sean aceptados de manera voluntaria. La medida entrará en vigor dentro de 90 días corridos desde su publicación.

El sector comercio será uno de los más afectados por esta medida, ya que se estima que los aportes obligatorios representan unos $6000 millones mensuales, destinados principalmente a actividades de capacitación. A partir de la entrada en vigencia del decreto, estos pagos solo podrán realizarse de manera voluntaria.

CAME concluyó su comunicado reafirmando su compromiso con la capacitación y profesionalización de las pymes.

"Desde CAME reafirmamos el compromiso de seguir trabajando para la capacitación constante y la profesionalización de las micro, pequeñas y medianas empresas argentinas", finalizó la entidad.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió la medida y la calificó como un golpe a los "impuestos privados".

"Termina con un importante privilegio de la casta: la de poder establecer 'impuestos privados' para beneficio de privados", afirmó Sturzenegger en sus redes sociales. El ministro también señaló que el decreto fue producto de "los muchos pedidos de ayuda de empresas, comercios, de todo tipo y color, que fueron llegando a mi correo o al sistema de Reportá la Burocracia".