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Política Subsidio a la Asociación Civil Teatro del Bardo

La Justicia archivó una denuncia contra el gobierno provincial y descartó irregularidades

La investigación descartó de manera categórica las afirmaciones incluidas en la denuncia respecto de un supuesto desvío de fondos con fines electorales. El fiscal concluyó que no existe evidencia probatoria que respalde dicha acusación.

11 de Mayo de 2026
Casa de Gobierno.
Casa de Gobierno. Foto: (Archivo).

La investigación descartó de manera categórica las afirmaciones incluidas en la denuncia respecto de un supuesto desvío de fondos con fines electorales. El fiscal concluyó que no existe evidencia probatoria que respalde dicha acusación.

Archivan denuncia por irregularidades contra gobierno provincial. El Ministerio Público Fiscal de Paraná resolvió archivar una denuncia presentada contra el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, al concluir que los hechos expuestos no constituyen delito alguno.

 

La decisión fue adoptada el pasado 7 de mayo por el fiscal Gonzalo Badano, a cargo de investigar delitos contra la Administración Pública, quien determinó que no existieron irregularidades en el otorgamiento de un subsidio a la Asociación Civil Teatro del Bardo.

 

El aporte económico había sido destinado a la organización de cinco ferias del libro en distintas localidades de la costa del Uruguay -Colón, Concordia, Gualeguaychú, Federación y Concepción del Uruguay- y, según se constató, cumplió con todos los procedimientos administrativos correspondientes.

 

"No existe evidencia probatoria"

 

De acuerdo a lo establecido en la resolución, el trámite del subsidio atravesó las áreas competentes del Estado, que emitieron dictámenes favorables, y la entidad beneficiaria realizó las rendiciones y pagos vinculados a las actividades desarrolladas, sin que se detectaran inconsistencias.

 

Asimismo, la investigación descartó de manera categórica las afirmaciones incluidas en la denuncia respecto de un supuesto desvío de fondos con fines electorales. En ese sentido, el fiscal concluyó que no existe evidencia probatoria que respalde dicha acusación.

 

En línea con lo informado públicamente, la resolución judicial reafirma la legalidad y transparencia del procedimiento, y pone fin a la causa al no encontrar elementos que configuren un ilícito.

Temas:

denuncia Rogelio Frigerio
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