Kueider rompió el silencio: le apuntó a la justicia, a la prensa y al kirchnerismo

A cuatro meses de su detención, el ex senador entrerriano Edgardo Kueider decidió romper el silencio en una entrevista en la que habló de todos los temas que rodean su controvertida situación.

Dice que los dólares que le encontraron cuando intentaba ingresar a Paraguay “no provienen de ilícitos y tampoco provienen de Argentina”. También se refirió a las causas judiciales que lo tienen en la mira, sus terminales políticas, el manejo de los gastos reservados, el ofrecimiento en torno a la Ley Bases y episodios que los interpretó como una amenaza, entre otras cosas.

Edgardo Kueider se muestra locuaz, aunque mide sus frases. De fondo, un lugar prestado, un departamento en el complejo Tierra Alta del Maestro, en el centro de la capital paraguaya, donde cumple arresto domiciliario.

El ex senador rompió el silencio, a cuatro meses de su detención, en una entrevista exclusiva con Página Política en la que rechazó todas las acusaciones, se presentó como víctima de “operaciones políticas, judiciales y mediáticas” orquestadas desde Entre Ríos y Buenos Aires y denunció haber recibido amenazas.

El 4 de diciembre fue sorprendido pretendiendo ingresar a Paraguay con más de 201.102 dólares que omitió declarar, además de otras sumas de dinero en efectivo y objetos personales. Lo acompañaba Iara Guinsel Costa, su secretaria.

Los dólares de Kueider.

Los dólares

Sobre el dinero dijo, enigmático, que “son fondos que no provienen de ilícitos y tampoco provienen de Argentina”; pero rechazó que proviniera de una coima por su voto a favor de la Ley Bases. “No hay ningún ilícito, no hay plata proveniente de ningún delito”, insistió. Pero admitió que se siente condenado socialmente: “Todo lo que diga, aún con pruebas, va a ser puesto en duda”.

Desde aquella madrugada, los hechos se sucedieron vertiginosamente: Kueider permanece detenido; a los pocos días fue destituido como senador, lo allanaron, detuvieron a personas allegadas, la política le soltó la mano, lo expulsaron del peronismo y se activaron y reactivaron causas judiciales en su contra por delitos de todo tipo, desde enriquecimiento ilícito hasta lavado de activos, pasando por abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, negociaciones incompatibles con la función pública y tráfico de influencias.

La entrevista se desarrolló por videoconferencia, con las traiciones que impone la tecnología. Kueider apareció frente a la pantalla con una chomba celeste; se sabe que comparte el departamento con su secretaria, aunque ella no aparecerá en escena. Tampoco se vislumbra el entorno.

La requisa en la Aduana.

El ex senador cuestionó el accionar de las autoridades aduaneras, aquella madrugada, pero dijo que el procedimiento obedeció al azar y no a operaciones de inteligencia, como se llegó a especular: “Fue una cuestión fortuita que no le adjudico a nadie porque no estaba cometiendo ningún ilícito”.

“El kirchnerismo ha instalado que este dinero era un pago por la Ley Bases… Si tenía la ley de blanqueo, ¿qué sentido tenía llevar la plata a otro lado? Es irrisorio”, aseveró.

En ese sentido, también cuestionó su expulsión (“les mando saludo a mis colegas senadores por la irresponsable decisión que tomaron”, dijo) y se quejó porque “se ha asentado un precedente terrible con la expulsión de un senador atribuyéndole un delito en flagrancia sin permitirle el derecho a defenderse” y citó un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal según el cual la importación o exportación de divisas no constituye un delito y citó un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal según el cual la importación o exportación de divisas no constituye un delito

Operaciones

Una de las acusaciones que enfrenta Kueider en tribunales es por un presunto enriquecimiento ilícito. Una punta surgió a partir de Betail SA (en francés, ganado), de la que admitió haber sido dueño en un 50 por ciento de las acciones y la consignó en la primera declaración jurada que presentó como senador.

En la entrevista dijo que vendió sus acciones y que los tres departamentos y dos cocheras en el Edificio Live, en calle Santiago del Estero 511 de Paraná, habrían sido adquiridos con dinero que aportó el otro socio, Rodolfo Daniel González, un empleado legislativo asignado a su despacho y dueño de la camioneta en la que fue sorprendido en Paraguay, antes de vender sus acciones a Javier Rubel, primo de Kueider.

Kueider y su secretaria, Iara Guinsel Costa.

Un engranaje central en la historia es Iara Guinsel Costa, su secretaria en el Senado e inquilina en uno de los departamentos. Kueider explicó que la joven “ha tramitado la ciudadanía paraguaya” y por eso viajaba asiduamente al vecino país, donde además “desarrollaba actividades comerciales”. Sin embargo, negó tener o haber tenido inversiones en Paraguay: “Falso de falsedad absoluta”, afirmó.

“Los departamentos en Paraná se adquieren a través de Betail. Se dijo que era una pantalla que utilicé para ocultar esa operación y que no lo había declarado. Eso es falso, Es parte de una publicación periodística y a partir de eso se dio la siguiente secuencia: el 12 de junio de 2024 apareció la publicación de El Disenso, un portal que yo desconocía, y la hace un periodista a quien nunca había oído nombrar, Christian Sanz; el 15 de junio se votó la Ley Bases; el 19 de junio se presenta la denuncia en Concordia y el 2 de julio la denuncia en San Isidro. Casualidades”, enumeró el destituido senador.

En ese marco, se quejó de que “se dicen cosas y se acusa a gente tan livianamente, se involucra a gente en causas judiciales, se provocan allanamientos, arrestos de gente que no tiene absolutamente nada que ver: Rita Machuca está arrestada por haber bajado la luz de un departamento; Iara (Guinsel Costa) está arrestada porque pagó las expensas, ¿cómo no iba a pagar las expensas si vivía ahí, trabajaba para González y residía en el departamento como parte de su remuneración? Es una locura”.

El periodista hizo, primero, una publicación y, luego, una denuncia ante la jueza Sandra Arroyo Salgado, que vinculó a Kueider en una investigación por el supuesto pago de coimas a funcionarios públicos y directivos de Enersa para sostener contratos de vigilancia y seguridad por parte de la multinacional sueca Securitas.

“La conexión de Arroyo Salgado se hace en base a falsedades del denunciante. Nunca me mencionan en la causa de Securitas; nadie declaró haber tenido ninguna relación conmigo y Enersa le respondió a la jueza que no he sido empleado y nunca fui designado como funcionario, director o síndico. Solo firmaba los balances en representación de las acciones del Estado”, aseguró.

Es investigado por la jueza, Sandra Arroyo Salgado.

Del mismo modo, rechazó las menciones que hacen los hermanos Tortul en un intercambio de mensajes de textos donde hablan de gestiones que deberían hacer ante Kueider por los pliegos para renovar los contratos de seguridad de Enersa. “Se están refiriendo a otra persona, que no voy a mencionar”, dijo. “Toda la conexidad con la causa de Securitas es falsa y en base a esa falsedad se ha iniciado una feroz persecución judicial y política”, agregó.

“Un fiscal te calumnia gratis: te acusa y no se toma el trabajo de verificar si todo es cierto; pero la jueza debería mínimamente chequear el grado de veracidad de esas cosas y acá está claro que hay una persecución de Arroyo Salgado y de otros actores judiciales, políticos y mediáticos, algunos de Entre Ríos y algunos de Buenos Aires, que no los voy a nombrar porque no puedo probarlo”, aseveró Kueider en la entrevista con Página Política.

Los videos reservados

Kueider se refirió también a la difusión de videos que lo muestran en su despacho de la Secretaría General de la Gobernación manipulando dinero en efectivo que, según ha dicho, corresponde a gastos reservados.

El propio Kueider había denunciado que recibió los videos de una persona allegada al ex gobernador Sergio Urribarri y lo ratificó ante la entonces procuradora adjunta, Cecilia Goyeneche, ante quien dijo ser víctima de una extorsión.

“Yo nunca hice una acusación directa contra Urribarri. Pero cuando le mostré al gobernador, llamamos al Fiscal de Estado (Julio Rodríguez Signes) y me dijo: ‘Esto es Urribarri, de acá a la China’. Todos coincidíamos en que no había ningún ilícito porque eran gastos reservados y era fácilmente demostrable. El problema era la imagen para fuera, el efecto político sobre todo un Gobierno que podía generar la difusión de las imágenes, que es lo que pasando ahora”.

Imagen del video al que hace alusión Kueider.

El ex senador aseguró el dinero que se ve en los videos captados en su oficina corresponde a gastos reservados. “La ley que estaba vigente, y que había impulsado la oposición, me asignaba la facultad de administrar los gastos reservados. Había que hacer un procedimiento administrativo para autorizar la liberación de los fondos, se aprobaba por los órganos de control, se retiraban del banco y yo los colocaba en la caja fuerte. Se utilizaban cuando había que hacer las erogaciones correspondientes, en función de las urgencias que dispusiera el gobernador”, explicó.

“No había dólares. El director contable traía pesos. Teníamos una pequeña cantidad de dólares porque cuando el gobernador viajaba al exterior tenía que llevar moneda extranjera. Pero jamás hubo manejo de dólares. Eso es falso. Y la plata se contaba ahí, no la íbamos a contar en el baño”, ironizó el ex senador.

(Fuente: Página Política)

Edgardo Kueider cuenta sobre las diversas causas abiertas en su contra

