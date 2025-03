Koch cuestionó la Ley de Paridad de Género y afirmó que la banca en la Cámara de Diputados provincial debe ser suya

Stefanía Cora abandonó su lugar en la Cámara de Diputados de Entre Ríos y su reemplazo sigue siendo discutido por dos personas: Silvina Deccó, que en teoría asumiría este miércoles 12 de marzo, y Daniel Koch, que sostiene que esa vacante debería ser suya. En GPS, que se emite por Elonce de lunes a viernes de 17:30 a 19:00 horas, el exdiputado comunicó los motivos.

El exlegislador provincial, en primera instancia, comunicó: “Hicimos una presentación hace ocho días en la Justicia Electoral, que se expidió la semana pasada y no nos dio la razón esgrimiendo motivos que para nosotros no son fehacientes, según nuestra interpretación de la ley. Hoy a la mañana pedimos que nos sortee un juez, cae en el Juzgado Nº5, donde se declara incompetente el juez y lo pasa directamente. Solicitábamos que nos dé una medida cautelar, no nos da lugar al pedido, pero sí pasa directamente al Superior. Mañana a la mañana estaremos en conocimiento de cuál va a ser el posicionamiento del Tribunal Superior, que es el máximo órgano judicial en la provincia, que va a marcar un precedente, de que si realmente estábamos en la línea que creemos que corresponde o es la que argumentó la Justicia Electoral”.

En base al argumento en el que se sostiene Silvina Deccó, quien se sostiene en la ley de Paridad de Género, explica que ante la salida de Stefanía Cora al Congreso nacional, debe ingresar otra mujer al recinto. Sin embargo, Koch remarcó una salvedad: “Cuando se fue Fregonese, no ingresó una mujer, sino Rossi”. Posteriormente, ahondó: “Cuando se constituye las listas, se garantiza la paridad. Eso es por Ley y debe ser así. Cuando se asume, no se garantiza paridad. En este caso, fueron tres mujeres las que encabezaron las listas y cuando termina la elección, la mayoría tenía nueve mujeres, la primera minoría seis y la tercera tres. Son 18 mujeres y 16 varones. La Paridad estaba determinada, pero no en un 50 y un 50. Modifican la ley, que entra en vigencia el 7 u 8 de febrero de este año, que sí habla de 50 y 50 y de mujer por mujer y hombre por hombre, dejando afuera todas las otras determinaciones y percepciones de las personas”.

“El espíritu de la ley es bueno, pero termina siendo discriminatorio porque hay un sector de la sociedad que convive con nosotros todos los días y que dentro de esa normativa, no tendrían lugar”, valoró.

Foto: Elonce

En esa línea, el exdirector de Vialidad manifestó que esa ley “no tiene alcance a quien les habla porque fui electo diputado suplente en el 2023 y una ley no puede legislar para atrás. La Ley legisla para adelante y nos llama la atención la interpretación que hace la Justicia Electoral. Somos respetuosos de lo que determina. Lo acatamos, pero así como la Justicia determina e interpreta que tiene que ir por otro lado, nosotros seguimos manifestando nuestra interpretación y vamos a agotar todos los recursos que tengamos, sin entrar en discordia con nadie porque con Silvina tenemos la mejor relación”.

Su opinión sobre los posibles despidos de trabajos por la caída de la concesión de Caminos de Río Uruguay

Koch, que estuvo cuatro años al frente de Vialidad Nacional, criticó al Gobierno nacional por los posibles despidos: “Es una medida totalmente desacertada desarticular una institución como Vialidad Nacional. Son 90 años que ha escrito y es la que está hoy en Bahía Blanca. Es para visualizar porque cuando hay que modificar cosas, estoy de acuerdo. Ahora no podés hacer desaparecer una institución que te garantiza la transitabilidad, cuando nadie, en pandemia, estuvimos nosotros en la ruta para que le llegue la leche, el azúcar, los remedios y los aparatos. Creo que son medidas tomadas desde una oficina, sin tener en cuenta, porque el presidente no conoce a la mitad de la Argentina y cree que termina en la Panamericana”.