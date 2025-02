Javier Milei se refirió a la Marcha Federal del Orgullo: "Me apena que hayan sido usados"

El presidente Javier Milei afirmó hoy que la comunidad LGBTQI+ fue “utilizada” por sectores políticos en el marco de la marcha nacional llevada a cabo este sábado, en protesta por sus declaraciones en el Foro Económico Mundial de Davos.

Según el mandatario, el video de su discurso fue manipulado, y la versión completa de su mensaje "no deja lugar a dudas". A través de su cuenta en la red social X, Milei expresó: "Me apena mucho que hayan sido usados por las basuras del partido del Estado mediante un video que fue editado", en respuesta a un usuario que le preguntó sobre su postura hacia la comunidad. Durante el mismo intercambio, otro internauta le preguntó sobre el cepo cambiario, y Milei respondió sin entrar en detalles: "En 2026 no habrá más CEPO". Esta fue la primera reacción directa del presidente a la marcha del sábado; hasta entonces, solo había compartido una publicación del escritor y amigo personal Agustín Laje en sus redes sociales.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, había sido el único en manifestarse públicamente antes de Milei. Tras la marcha, publicó en X: "Los mismos de siempre, con sus mentiras renovadas y el fracaso habitual. El gobierno tiene una agenda inalterable: defender el proyecto de vida del prójimo siempre que no viole el derecho a la vida, a la libertad o a la propiedad privada. Fin".

Acompañó el mensaje con fotos del gobernador bonaerense Axel Kicillof y del exvicepresidente Amado Boudou en la manifestación. Además, más temprano, Adorni respondió a un post de la expresidenta Cristina Kirchner, quien había publicado sobre la marcha: "Derecho a la prosperidad y a la felicidad son los límites que [Javier] Milei no solo no podrá violar, sino a los que, además, deberá dar respuesta más temprano que tarde". A lo que Adorni replicó: "Hablan del 'derecho a la prosperidad' aquellos que hundieron en la pobreza al 57% de la población y dejaron pobres a 2 de cada 3 niños en la Argentina. Hablan del 'derecho a la felicidad' aquellos que dejaron sin futuro a toda una generación. Hablan. Fin".

La manifestación del sábado fue convocada tras las declaraciones de Milei en Davos, donde criticó las políticas y la ideología de género. En su discurso, el presidente sostuvo: "En sus versiones más extremas, la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil: son pedófilos. Están dañando irreversiblemente a niños sanos con tratamientos hormonales y mutilaciones, como si un menor de 5 años pudiera prestar su consentimiento a semejante cosa". Estas palabras generaron la convocatoria de agrupaciones LGBTQI+ a una marcha que tuvo lugar en varias ciudades del país.

Después de la marcha, desde el Gobierno intentaron restar importancia al evento, aunque en redes sociales se expresó apoyo a los dichos de Milei. "Esto es igual que la marcha del micromundo de las universidades, solo le importa al mínimo porcentaje de progres que viven en la ciudad y tienen la vida resuelta", dijeron cerca del presidente, haciendo referencia a otras movilizaciones recientes, como las que exigían más presupuesto para la educación superior. A pesar de estos intentos por minimizar el impacto de la protesta, los libertarios adoptaron una estrategia discursiva adaptativa, que se fue ajustando durante los últimos días y a lo largo de la jornada de la marcha.

Mientras tanto, Karina Milei decidió mantener una actividad de afiliación programada para hoy en Villa Devoto, mientras la Marcha Federal del Orgullo Antifascista se desarrollaba desde el Congreso hacia la Casa Rosada. El propio presidente, a pesar de no interesarse usualmente por temas municipales, se sumó al evento convocando a su público a asistir a un encuentro con Pilar Ramírez, referente porteña de La Libertad Avanza. (Con información de Infobae)