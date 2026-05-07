INTA aprobó un plan de retiro voluntario para trabajadores de planta permanente

El INTA oficializó un régimen de retiro voluntario para empleados de planta permanente, en medio del proceso de reestructuración impulsado por el Gobierno nacional.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) aprobó un sistema de retiro voluntario destinado al personal de planta permanente del organismo, en el marco del proceso de reorganización impulsado por el Gobierno nacional. La medida fue oficializada mediante la Resolución 144/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial tras la aprobación del Consejo Directivo del organismo.
Según se estableció en la normativa, el régimen estará vigente desde el 4 hasta el 31 de mayo de 2026 y podrá prorrogarse, por única vez, durante otros 15 días corridos si así lo solicita el Consejo Directivo del INTA. El programa estará dirigido exclusivamente a trabajadores comprendidos dentro del régimen de planta permanente.
La resolución sostiene que el retiro voluntario “constituye un instrumento de gestión” orientado a agentes que consideren oportuno iniciar una nueva etapa profesional y personal. Además, indica que la herramienta permitirá una desvinculación laboral mediante adhesión voluntaria de los empleados que cumplan los requisitos establecidos.
La medida se enmarcó en la reestructuración del Estado
En los fundamentos de la resolución, el organismo remarca que la implementación del régimen se vinculó al “proceso de reestructuración del Estado Nacional” impulsado por el Gobierno. El Consejo Directivo del INTA había comenzado a trabajar en esta propuesta desde enero de este año, cuando instruyó la elaboración de un programa específico de retiro voluntario.
Posteriormente, durante reuniones realizadas en febrero y abril, se definieron las bases y condiciones para la instrumentación del sistema y finalmente se aprobó el esquema definitivo para el personal de planta permanente.
El texto oficial también señala que distintas áreas técnicas y administrativas evaluaron el impacto presupuestario de la medida. En ese sentido, la Gerencia de Liquidación de Haberes informó una estimación de costos considerando salarios actualizados y antigüedad de los trabajadores al 31 de marzo de 2026.
Delegaron la aplicación del régimen
La resolución delega en la Dirección General de Administración la facultad de emitir los actos administrativos vinculados a las solicitudes de adhesión de los agentes interesados en incorporarse al sistema de retiro voluntario.
Además, el documento precisa que tanto áreas del Ministerio de Economía como organismos dependientes del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado intervinieron en el análisis de la propuesta y no formularon objeciones a la implementación del programa.
La decisión genera expectativa dentro del ámbito agropecuario y científico, debido al rol estratégico que cumple el INTA en investigación, extensión rural y asistencia técnica en distintas regiones del país.