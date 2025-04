Capacitaron a rectores escolares por el programa Red de Escuelas que Transforman

Con la participación de más de 200 rectores, se desarrollaron tres jornadas formativas en el marco del programa Red de Escuelas que Transforman, una propuesta que apunta a fortalecer el liderazgo institucional y promover cambios en la educación secundaria en Entre Ríos. Las actividades se realizaron los días 28, 29 y 30 de abril, culminando con una instancia presencial en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná.

Las jornadas fueron organizadas por el Consejo General de Educación (CGE), junto a las Fundaciones Grupo Petersen y la Fundación Banco Entre Ríos. El programa, iniciado en 2024, alcanzó a más de 50.000 estudiantes y en su edición 2025 incorporó dos líneas de acción: el Plan Integral de Matemática para el Ciclo Orientado y Proyecto de Vida, orientado al desarrollo de habilidades personales y la planificación del futuro académico y laboral de los estudiantes.

El gobernador Rogelio Frigerio participó de la actividad mediante un mensaje transmitido de forma virtual. “La cooperación con la sociedad civil es fundamental y no nos da vergüenza pedir ayuda, menos aún cuando se trata de mejorar la calidad de la educación de nuestros jóvenes”, expresó. “Si queremos dejar mejor a la provincia de la que la encontramos, tenemos que empezar por la educación”, agregó.

Inició la capacitación a rectores del programa Red de Escuelas que Transforman (foto Gobierno de Entre Ríos)

Frigerio afirmó que “la educación es la única herramienta real que tenemos para igualar oportunidades” y destacó que Entre Ríos cuenta por primera vez con una estrategia educativa clara. “No se puede mejorar lo que no se conoce, no se puede mejorar lo que no se mide”, señaló.

“El programa Red de Escuelas que Transforman es parte de esta estrategia y un ejemplo de lo que queremos construir. Con estos niveles de pobreza que tenemos, el lugar donde más tiene que invertir el Estado es en educación. Pero hacerlo bien, con inteligencia y planificación”, indicó.

También manifestó que “se habla mucho de libertad, pero sin educación de calidad nadie es verdaderamente libre. Sigamos trabajando juntos para que la escuela vuelva a ser el centro de la comunidad”, concluyó.

Rectores de Entre Ríos se capacitan en liderazgo escolar a través de Red de Escuelas que Transforman (foto Gobierno de Entre Ríos)

Durante el encuentro, la presidenta del CGE, Alicia Fregonese, indicó: “Estamos acompañando a los equipos directivos con herramientas concretas para que lideren procesos de cambio en sus escuelas. Seguimos apuntando a la transformación educativa y este programa nos permite avanzar hacia una secundaria de innovación y calidad”.

En tanto, la vicepresidenta de Fundaciones Grupo Petersen, Hilda Callegaro, expresó: “Apostamos al fortalecimiento de nuestras instituciones, por ello continuamos acompañando los procesos de transformación de la escuela secundaria. Trabajamos de manera articulada en la construcción de espacios de formación desafiantes para nuestros jóvenes”.

Inició la capacitación a rectores del programa Red de Escuelas que Transforman (foto Gobierno de Entre Ríos)

Participaron del encuentro el director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Tecnológica, Ludovico Grillo; la directora y fundadora de Somos Red, Agustina Blanco; autoridades de las fundaciones organizadoras, representantes del Banco Entre Ríos, legisladores, funcionarios provinciales y socios estratégicos del programa.