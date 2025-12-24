 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Política Tras una reconstrucción total

Inauguraron la obra de la comisaría de Puerto Ruiz en Gualeguay

La obra consistió en una reestructuración edilicia completa, diseñada para brindar condiciones dignas de trabajo al personal policial y una atención de calidad a los vecinos y turistas que transitan la zona portuaria.

24 de Diciembre de 2025

Inauguraron la obra de la comisaría de Puerto Ruiz en Gualeguay. Foto: (GPER).



El ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, dejó inaugurada la puesta en valor y reconstrucción total de la dependencia policial de Puerto Ruiz, departamento Gualeguay.

 

La obra consistió en una reestructuración edilicia completa, diseñada para brindar condiciones dignas de trabajo al personal policial y una atención de calidad a los vecinos y turistas que transitan la zona portuaria.

 

Dada la importancia estratégica de Puerto Ruiz, se ejecutó un plan de obras que incluyó la fabricación de zapatas y columnas estructurales con refuerzos de hierro, garantizando la estabilidad a largo plazo del edificio. Además, se realizó el cambio total del techo con perfilería y chapas nuevas, además de la nivelación del terreno con maquinaria pesada y relleno en sectores desnivelados.

 

Se demolieron paredes obsoletas para crear oficinas funcionales, se instalaron cielorrasos de placas de yeso con perfilería de aluminio y se colocaron cerámicos nuevos en toda la superficie tras la ejecución de contrapisos y carpetas.

 

A esto se suma la incorporación de mobiliario y equipamiento que permitirá un mejor servicio a la comunidad de Puerto Ruiz.

