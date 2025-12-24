Inauguraron la obra de la comisaría de Puerto Ruiz en Gualeguay.

La obra consistió en una reestructuración edilicia completa, diseñada para brindar condiciones dignas de trabajo al personal policial y una atención de calidad a los vecinos y turistas que transitan la zona portuaria.
El ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, dejó inaugurada la puesta en valor y reconstrucción total de la dependencia policial de Puerto Ruiz, departamento Gualeguay.
Dada la importancia estratégica de Puerto Ruiz, se ejecutó un plan de obras que incluyó la fabricación de zapatas y columnas estructurales con refuerzos de hierro, garantizando la estabilidad a largo plazo del edificio. Además, se realizó el cambio total del techo con perfilería y chapas nuevas, además de la nivelación del terreno con maquinaria pesada y relleno en sectores desnivelados.
Se demolieron paredes obsoletas para crear oficinas funcionales, se instalaron cielorrasos de placas de yeso con perfilería de aluminio y se colocaron cerámicos nuevos en toda la superficie tras la ejecución de contrapisos y carpetas.
A esto se suma la incorporación de mobiliario y equipamiento que permitirá un mejor servicio a la comunidad de Puerto Ruiz.