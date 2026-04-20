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Política Modernización en salud pública

Hospital San Martín implementó tótems digitales para mejorar atención y organización de turnos

La herramienta permite ordenar la atención sin modificar el sistema de turnos. Desde el hospital destacaron a Elonce que apunta a optimizar tiempos y mejorar la experiencia del paciente. “Es un paso hacia la optimización del tiempo tanto del paciente como del personal”, afirmó.

20 de Abril de 2026
Tótem digital en hospital San Martín
Tótem digital en hospital San Martín Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

La herramienta permite ordenar la atención sin modificar el sistema de turnos. Desde el hospital destacaron a Elonce que apunta a optimizar tiempos y mejorar la experiencia del paciente. “Es un paso hacia la optimización del tiempo tanto del paciente como del personal”, afirmó.

El Hospital San Martín incorporó tótems digitales como parte de un proceso de modernización destinado a agilizar la atención y mejorar la organización de los pacientes en el efector público de salud.

Hospital San Martín implementó tótems digitales para mejorar atención y organización de turnos

La secretaria técnica del hospital, María de la Paz Sáenz, explicó a Elonce que la implementación fue el resultado de un trabajo sostenido durante casi dos años. Según indicó, el objetivo principal es facilitar la autogestión y reducir las esperas, sin modificar el sistema vigente de asignación de turnos médicos.

 

Cómo funcionan los tótems

 

Los dispositivos son pantallas táctiles que permiten a los pacientes registrarse mediante su número de DNI y acceder a distintas opciones. Entre ellas se encuentran la recepción de turnos, la solicitud de turnos y la realización de consultas generales.

T&oacute;tem digital en hospital San Mart&iacute;n (foto Elonce)
Tótem digital en hospital San Martín (foto Elonce)

Una vez registrado, el sistema asigna un número que luego es llamado en pantalla para dirigirse a uno de los nueve boxes de atención.

 

No cambia el sistema de turnos

 

Desde la institución aclararon que la herramienta no reemplaza la atención administrativa ni la modalidad de otorgamiento de turnos. Los mismos continúan gestionándose en la mesa de admisión, donde el personal asigna día y horario según la disponibilidad de cada servicio. “Esto agiliza la atención, pero no modifica la sistemática de los turnos”, precisó la funcionaria.

Implementaron tótem digital para agilizar turnos en hospital San Martín

Usuarios que utilizaron la herramienta coincidieron en destacar la rapidez del sistema. “Es más rápido”, expresó uno de los pacientes, mientras que otra usuaria señaló que “organiza mejor la atención”.

 

Algunos usuarios, especialmente personas mayores, aún requieren asistencia para familiarizarse con la nueva modalidad.

 

 

Mejora en la experiencia del paciente

 

Uno de los beneficios señalados es la posibilidad de evitar filas prolongadas, ya que los pacientes pueden esperar sentados hasta ser llamados. Además, se destacó que se amplió la cantidad de puestos de atención administrativa, que pasaron a ser nueve boxes.

T&oacute;tem digital en hospital San Mart&iacute;n (foto Elonce)
Tótem digital en hospital San Martín (foto Elonce)

También se prevé la incorporación de personal para asistir a quienes tengan dificultades en el uso del sistema, especialmente adultos mayores.

 

Nuevas inversiones y ampliación

 

La implementación de los tótems formó parte de una inversión que incluyó la adquisición de equipamiento tecnológico y mejoras en infraestructura.

 

En ese sentido, se informó que próximamente se incorporarán nuevos dispositivos en áreas como laboratorio y farmacia.

Box de Admisi&oacute;n en Hospital San Mart&iacute;n (foto Elonce)
Box de Admisión en Hospital San Martín (foto Elonce)

Además, se realizará la instalación de asientos en el hall central, en el marco de una licitación que demandó una inversión cercana a los 15 millones de pesos.

 

Evaluación inicial

 

Desde el hospital indicaron que la demanda de atención se mantiene estable, aunque destacaron la buena recepción de la herramienta por parte de los usuarios.

 

“Es un paso hacia la optimización del tiempo tanto del paciente como del personal”, afirmó Sáenz.

 

Las autoridades continuarán monitoreando el funcionamiento del sistema para evaluar posibles mejoras en su implementación.

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