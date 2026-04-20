Hospital San Martín implementó tótems digitales para mejorar atención y organización de turnos

REDACCIÓN ELONCE
La herramienta permite ordenar la atención sin modificar el sistema de turnos. Desde el hospital destacaron a Elonce que apunta a optimizar tiempos y mejorar la experiencia del paciente. “Es un paso hacia la optimización del tiempo tanto del paciente como del personal”, afirmó.
El Hospital San Martín incorporó tótems digitales como parte de un proceso de modernización destinado a agilizar la atención y mejorar la organización de los pacientes en el efector público de salud.
La secretaria técnica del hospital, María de la Paz Sáenz, explicó a Elonce que la implementación fue el resultado de un trabajo sostenido durante casi dos años. Según indicó, el objetivo principal es facilitar la autogestión y reducir las esperas, sin modificar el sistema vigente de asignación de turnos médicos.
Cómo funcionan los tótems
Los dispositivos son pantallas táctiles que permiten a los pacientes registrarse mediante su número de DNI y acceder a distintas opciones. Entre ellas se encuentran la recepción de turnos, la solicitud de turnos y la realización de consultas generales.
Una vez registrado, el sistema asigna un número que luego es llamado en pantalla para dirigirse a uno de los nueve boxes de atención.
No cambia el sistema de turnos
Desde la institución aclararon que la herramienta no reemplaza la atención administrativa ni la modalidad de otorgamiento de turnos. Los mismos continúan gestionándose en la mesa de admisión, donde el personal asigna día y horario según la disponibilidad de cada servicio. “Esto agiliza la atención, pero no modifica la sistemática de los turnos”, precisó la funcionaria.
Usuarios que utilizaron la herramienta coincidieron en destacar la rapidez del sistema. “Es más rápido”, expresó uno de los pacientes, mientras que otra usuaria señaló que “organiza mejor la atención”.
Algunos usuarios, especialmente personas mayores, aún requieren asistencia para familiarizarse con la nueva modalidad.
Mejora en la experiencia del paciente
Uno de los beneficios señalados es la posibilidad de evitar filas prolongadas, ya que los pacientes pueden esperar sentados hasta ser llamados. Además, se destacó que se amplió la cantidad de puestos de atención administrativa, que pasaron a ser nueve boxes.
También se prevé la incorporación de personal para asistir a quienes tengan dificultades en el uso del sistema, especialmente adultos mayores.
Nuevas inversiones y ampliación
La implementación de los tótems formó parte de una inversión que incluyó la adquisición de equipamiento tecnológico y mejoras en infraestructura.
En ese sentido, se informó que próximamente se incorporarán nuevos dispositivos en áreas como laboratorio y farmacia.
Además, se realizará la instalación de asientos en el hall central, en el marco de una licitación que demandó una inversión cercana a los 15 millones de pesos.
Evaluación inicial
Desde el hospital indicaron que la demanda de atención se mantiene estable, aunque destacaron la buena recepción de la herramienta por parte de los usuarios.
“Es un paso hacia la optimización del tiempo tanto del paciente como del personal”, afirmó Sáenz.
Las autoridades continuarán monitoreando el funcionamiento del sistema para evaluar posibles mejoras en su implementación.