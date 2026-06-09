Hidrovía: una empresa afirmó que puede operar con una tarifa 17% menor y pidió relicitar

La empresa belga DEME pidió al Gobierno nacional que convoque a una nueva licitación para la Hidrovía y aseguró que puede operar la Vía Navegable Troncal con una tarifa 17,4% inferior a la establecida en el proceso actualmente en curso. La compañía sostuvo que esa diferencia permitiría generar un ahorro de al menos 2.500 millones de dólares durante los 25 años previstos para la concesión.

El planteo fue realizado mediante una carta enviada al ministro de Economía, Luis Caputo, en la que la firma cuestionó las condiciones del concurso para adjudicar las tareas de dragado y balizamiento de la principal vía de salida de las exportaciones argentinas.

La presentación se produjo mientras avanza el proceso licitatorio en el que DEME compite con la empresa Jan De Nul, actualmente a cargo de las tareas de mantenimiento de la Hidrovía.

Cuestionamientos al esquema tarifario

Según sostuvo la compañía, el pliego de licitación impidió que los oferentes presentaran propuestas económicas más competitivas debido a la fijación de una tarifa mínima obligatoria.

La empresa argumentó que el piso tarifario establecido por el Gobierno es superior al que había ofrecido en la licitación anulada de 2025, pese a que aquel proceso contemplaba mayores exigencias operativas.

En la carta, firmada por su representante Steven Bouckaert, DEME afirmó que podría cumplir con todas las prestaciones previstas en la concesión aplicando una tarifa máxima de 4,77 dólares por NRT, frente a los 5,78 dólares por NRT fijados como referencia en el proceso actual.

Ahorro para usuarios y reclamo de una nueva licitación

De acuerdo con los cálculos de la compañía, esa diferencia permitiría reducir significativamente los costos para los usuarios de la Hidrovía y representaría un ahorro nominal superior a los 2.500 millones de dólares a lo largo de toda la concesión.

La firma también sostuvo que, bajo las condiciones actuales, los usuarios terminarían pagando alrededor de un 21% por encima de lo que considera un valor de mercado para los servicios de dragado y balizamiento.

En ese contexto, DEME propuso la realización de una nueva licitación con reglas que, según argumentó, permitan una competencia más amplia y beneficien a los usuarios de la vía navegable.

La empresa cuestionó especialmente el sistema de evaluación económica utilizado en el concurso, al considerar que el establecimiento de una tarifa mínima obligatoria terminó limitando la competencia entre los oferentes.

Según la firma, esa metodología provocó que las empresas participantes presentaran valores similares en el componente económico, trasladando el peso de la definición a la evaluación técnica realizada por la comisión correspondiente.

La discusión se produce mientras la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) analiza distintas presentaciones vinculadas al proceso licitatorio y a eventuales cuestionamientos sobre la elaboración de los pliegos. (Ámbito)