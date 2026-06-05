Privatización de la hidrovía: el Gobierno preadjudicó la concesión a la empresa belga Jan de Nul

La privatización de la hidrovía ingresó en su etapa final luego de que el Gobierno nacional anunciara la preadjudicación del contrato de dragado y mantenimiento a la empresa belga Jan de Nul.
La privatización de la hidrovía dio un paso clave este jueves con el anuncio oficial realizado por el Ministerio de Economía. A través de un comunicado, la cartera económica confirmó que el Dictamen de Preadjudicación recomendó adjudicar el contrato a la unión empresarial Jan de Nul Servimagnus, luego de completar el análisis técnico y económico de las ofertas presentadas.
La Hidrovía Paraná-Paraguay constituye una infraestructura estratégica para la economía argentina, ya que por ella transita cerca del 80% del comercio exterior nacional. Por ese motivo, el proceso licitatorio fue seguido de cerca por distintos sectores productivos, gobiernos provinciales y operadores vinculados al comercio internacional.
Según detalló el Gobierno, la selección se realizó sobre la base de un sistema de puntajes diseñado en conjunto con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), con el objetivo de garantizar estándares internacionales de transparencia y competitividad.
Cómo se definió la empresa ganadora
El Dictamen de Preadjudicación repasó las tres etapas previstas en el proceso de evaluación y concluyó que la propuesta de Jan de Nul obtuvo una ventaja significativa sobre sus competidores.
Durante las dos primeras fases de análisis técnico, la empresa belga alcanzó un total de 66,20 puntos, mientras que su competidora DEME NV obtuvo 42,14 puntos. Esa diferencia resultó determinante para la recomendación final emitida por los organismos evaluadores.
Por otra parte, la firma brasileña DTA Engenharia fue declarada inadmisible al no cumplir con uno de los requisitos fundamentales de la licitación: la presentación de la garantía de mantenimiento de oferta.
En cuanto a la evaluación económica, tanto Jan de Nul como DEME presentaron propuestas similares y alcanzaron el máximo puntaje posible al ofrecer el menor precio contemplado por el pliego. Desde el Gobierno interpretaron este resultado como una señal positiva para el sector logístico, ya que implicaría una reducción de costos para los usuarios de la vía navegable.
El Gobierno destacó la transparencia del proceso
Desde el Ministerio de Economía defendieron el desarrollo de la licitación y remarcaron que todas las etapas se realizaron respetando las normativas nacionales y las recomendaciones internacionales.
Según indicaron, el procedimiento reflejó “el cumplimiento al pie de la letra de la documentación licitatoria, la normativa argentina, así como las recomendaciones de las mejores prácticas internacionales de la ONU”.
Asimismo, destacaron que ninguna de las empresas participantes presentó impugnaciones contra los actos administrativos desarrollados durante el proceso de evaluación. También señalaron que la Justicia rechazó las denuncias que intentaron frenar o cuestionar el avance de la licitación.
Las autoridades remarcaron además que tanto organismos internacionales como usuarios privados valoraron los mecanismos de participación implementados durante la elaboración del proceso, que incluyeron consultas con provincias, entidades productivas, organizaciones civiles y especialistas vinculados al sector.
El paso final antes de la adjudicación definitiva
Con la emisión del Dictamen de Preadjudicación, la licitación ingresó en su última etapa administrativa. Durante los próximos siete días corridos quedará habilitado el período formal para la presentación de eventuales impugnaciones.
Una vez cumplido ese plazo, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación avanzará hacia la adjudicación definitiva del contrato que definirá quién tendrá a cargo las tareas de dragado y mantenimiento de la principal vía navegable del país durante los próximos años, comunicó TN.
Desde el Gobierno consideran que la nueva concesión permitirá superar el estancamiento de obras consideradas fundamentales para garantizar la competitividad logística del sistema portuario argentino.