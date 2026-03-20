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Frigerio se reunió con el Foro de Concejales de Juntos por Entre Ríos

Durante el encuentro se abordaron el avance de las obras públicas y cuestiones vinculadas con la gestión. "Los concejales están muy interesados en todas las cosas que se vienen promoviendo desde el gobierno", dijo el mandatario.

20 de Marzo de 2026
Frigerio se reunió con concejales de Juntos por Entre Ríos
Frigerio se reunió con concejales de Juntos por Entre Ríos Foto: Gobierno de Entre Ríos

Durante el encuentro se abordaron el avance de las obras públicas y cuestiones vinculadas con la gestión. "Los concejales están muy interesados en todas las cosas que se vienen promoviendo desde el gobierno", dijo el mandatario.

El gobernador Rogelio Frigerio se reunió con miembros del Foro de Concejales de Juntos por Entre Ríos, quienes le manifestaron su respaldo a la gestión provincial y le transmitieron diversas inquietudes planteadas desde los distintos departamentos.

 

Al término del encuentro, la presidenta del Foro, concejal de Gualeguaychú, Micaela Rodríguez, señaló que "nos vamos muy satisfechos con la respuesta, pudimos diagramar cómo vamos a continuar trabajando de aquí en adelante con el foro; y a su vez invitarlo a participar de la próxima reunión".

Frigerio se reunió con el Foro de Concejales de Juntos por Entre Ríos

 

Precisó que entre los temas prioritarios abordados se destaca el avance de las obras públicas y otras cuestiones vinculadas con la gestión. "Los concejales están muy interesados en todas las cosas que se vienen promoviendo desde el gobierno; y nosotros lo que queríamos era tener información certera para poder llevar la respuesta a cada uno de los departamentos".

Foto: Gobierno de Entre R&iacute;os
Foto: Gobierno de Entre Ríos

 

Del encuentro también participó el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello; y demás miembros de la comisión directiva del Foro, provenientes de distintos departamentos.

Temas:

Rogelio Frigerio concejales Juntos por Entre Ríos
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