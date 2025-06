Francos consideró “una irresponsabilidad” el proyecto sobre jubilaciones aprobado en Diputados

Proyecto sobre jubilaciones. El jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, le envió este jueves una advertencia al Senado de la Nación respecto al proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, que prevé un aumento del 7,2% en los haberes jubilatorios. El funcionario expresó su preocupación por los efectos que podría tener esta medida sobre el equilibrio fiscal del país, afirmando que, si el proyecto es aprobado, podría derivar en una suba de impuestos para financiar el aumento.

La iniciativa que obtuvo media sanción en Diputados propone también una actualización del bono de emergencia a $110.000 y convierte en ley la fórmula de actualización de los haberes, una medida impulsada por el presidente Javier Milei a través de un DNU. Francos, al referirse a este debate, remarcó la responsabilidad política de los legisladores, considerando que la propuesta de incrementar las jubilaciones pone en riesgo las finanzas del Estado.

“¿Quieren que aumentemos impuestos?”, disparó Francos en una entrevista con radio Mitre, al insistir en que el Gobierno no puede asumir los costos de una medida de estas características sin comprometer la estabilidad económica. En su análisis, el jefe de Gabinete recordó que la moratoria previsional, que benefició a millones de jubilados, dejó a una parte importante de la población sin realizar los aportes necesarios.

Francos critica la propuesta de los diputados y defiende el equilibrio fiscal

Guillermo Francos destacó que el aumento propuesto es una medida que, si bien busca paliar la difícil situación de los jubilados, no tiene en cuenta la capacidad del Estado para sostenerla. "Es de una irresponsabilidad política muy grande. Yo entiendo que los diputados tengan dos objetivos. Primero, expresar una especie de sensibilidad hacia un sector que, por supuesto hoy está en una mala situación, como viene en una mala situación desde hace muchos años. Se ha mejorado la situación que había anteriormente", argumentó el funcionario, quien añadió que el segundo objetivo sería romper el equilibrio fiscal del país.

El jefe de Gabinete también señaló que, a pesar de que el Gobierno de Milei comparte la sensibilidad por la situación de los jubilados, la forma en que el Congreso está planteando la solución es insostenible. “Todos los integrantes del gobierno de Javier Milei sienten la misma sensibilidad que los diputados por la situación previsional, pero que el Congreso la expresa de una manera que el Estado no puede hacerse cargo", subrayó Francos.

Además, aclaró que el Gobierno está comprometido con la responsabilidad fiscal, y que cualquier medida que suponga un aumento de gastos deberá ser cuidadosamente evaluada para no afectar el equilibrio económico alcanzado. "El objetivo es romper con el equilibrio fiscal. Eso el Gobierno no lo va a permitir porque el objetivo en esto es muy claro: el Gobierno piensa que la solución de los problemas argentinos es mantener el equilibrio fiscal permanentemente", afirmó con firmeza.

Propuesta aprobada en Diputados y las críticas del Gobierno

El proyecto aprobado en la Cámara de Diputados fue respaldado por una amplia mayoría de 142 votos a favor, con el apoyo de los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Coalición Cívica, la izquierda y algunos sectores de la UCR y los bloques provinciales. Por su parte, el oficialismo que agrupa al PRO y algunos aliados cosechó 67 votos en contra, con 19 abstenciones.

La discusión en torno a este proyecto está lejos de concluir, ya que el mismo deberá ser tratado en el Senado, donde se prevé que se siga discutiendo su viabilidad. Ante este escenario, Francos ya adelantó que el Gobierno continuará dialogando con los senadores para explicarles los riesgos económicos de la propuesta. “Vamos a hablar con los senadores y les vamos a explicar el problema una vez más. Esperemos que lo entiendan y si no que nos digan de dónde sacamos los fondos. ¿Quieren que aumentemos los impuestos?”, cuestionó el funcionario.

En este sentido, Francos planteó la siguiente interrogante: “Si nosotros hemos bajado gastos fuertemente y estamos en equilibrio, ¿de dónde sacamos para pagar estos aumentos que ellos pretenden?” El jefe de Gabinete aseguró que la intención detrás de la propuesta sería “romper el equilibrio fiscal”, algo que el Gobierno no está dispuesto a permitir.

Las acusaciones de crueldad y las respuestas de Francos

Finalmente, frente a las acusaciones de la oposición sobre la “crueldad” del Gobierno con los jubilados, Francos no dudó en responder. En un tono firme, el jefe de Gabinete señaló: “Crueles son los que llevaron al país a esta situación, no los que están tratando de remediarlo”. También pidió que se especifique de dónde se obtendrán los fondos necesarios para afrontar los aumentos jubilatorios y se cuestionó las políticas pasadas, al señalar que muchos de los beneficiarios de la moratoria previsional no realizaron los aportes correspondientes.

Además, Francos subrayó la necesidad de darle tiempo a la economía argentina para que se acomode y destacó que eso implica seguir con la reducción de costos, gastos, impuestos y fomentar una mayor formalidad en el empleo. "Que digan de dónde sacan los fondos y qué impuestos hay que aumentar. Hay que darle tiempo a la economía argentina para que se acomode", puntualizó. (Con información de Clarín)