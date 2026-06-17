Federico Colominas asumirá la conducción de SOEVER: los desafíos de su gestión

Tras las elecciones realizadas en el Sindicato de Obreros y Empleados Viales de Entre Ríos (SOEVER), Federico Colominas fue confirmado como nuevo secretario general de la organización gremial. La lista que encabezó logró imponerse por una ajustada diferencia de 16 votos frente al oficialismo en manos de Juan Carlos Lallana, quien conducía el sindicato desde hacía tres décadas.

El dirigente expresó a Elonce su satisfacción por el resultado obtenido y destacó el trabajo realizado por los integrantes de su espacio durante toda la campaña. Según indicó, la Lista N°1 Naranja obtuvo 829 votos y logró revertir una conducción que llevaba 30 años al frente de la entidad gremial.

Una elección con alta participación

Colominas remarcó que la escasa diferencia registrada en el escrutinio refleja el compromiso y el esfuerzo de los militantes que trabajaron en toda la provincia para acercar afiliados a las urnas. "Fue una diferencia de muy poquitos votos y le esto también nos obliga a empezar a trabajar la unidad de todos los trabajadores, que es lo que necesitamos de acá para adelante", valoró a Elonce.

Además, valoró la participación de los trabajadores viales durante la jornada electoral y aseguró que el interés demostrado por los afiliados era visible desde los días previos a la votación. "Cuando vimos que los compañeros y las compañeras fueron a expresarse a las urnas, también nos generó un poco de tranquilidad, porque ya a partir de ahí decimos 'el trabajo nuestro está finalizado' y queda la voluntad de cada uno de los trabajadores", fundamentó Colominas.

Federico Colominas asumirá la conducción del sindicato de trabajadores viales

El dirigente sostuvo que la concurrencia masiva otorgó legitimidad al proceso y consideró que el resultado obliga a construir una etapa de unidad entre todos los trabajadores del sector.

Los desafíos de la nueva gestión

El flamante secretario general adelantó a Elonce que la nueva conducción asumirá formalmente sus funciones este jueves y comenzará de inmediato a trabajar sobre los principales reclamos planteados por los afiliados.

Entre las prioridades mencionó la defensa de la fuente laboral, la situación salarial de los trabajadores viales y el acompañamiento gremial ante distintas problemáticas que afectan al sector, como la cobertura en salud debido a la ausencia de la obra social. "Son desafíos y prioridades que nos hemos planteado a lo largo de todo este proceso y que, desde el primer día, queremos empezar a trabajarlos para poder llevarlo adelante", anunció a Elonce.

También señaló la necesidad de fortalecer la presencia sindical y recuperar ámbitos de discusión vinculados a las condiciones de trabajo.

Reclamos de los afiliados

Según explicó Colominas, una de las principales preocupaciones expresadas por los trabajadores durante la campaña fue la falta de acompañamiento gremial en diversas situaciones laborales.

En ese sentido, afirmó que muchos afiliados reclamaban una organización sindical más activa en la defensa de los derechos de los trabajadores y en la discusión de temas vinculados al empleo y los salarios.

Por esa razón, aseguró que la nueva conducción buscará mantener una presencia permanente en los lugares de trabajo y fortalecer el vínculo con los afiliados de toda la provincia.

Nueva etapa para el gremio

Tras el ajustado resultado electoral, Colominas consideró que comienza una nueva etapa para el sindicato y reafirmó su compromiso de trabajar junto a todos los sectores que integran la organización. El dirigente destacó que la prioridad será responder a las demandas de los trabajadores viales y construir una gestión cercana a las necesidades de los afiliados.

De esta manera, el sindicato iniciará una nueva conducción luego de tres décadas de gestión del oficialismo, en un escenario marcado por una fuerte participación electoral y una diferencia mínima entre las listas competidoras.