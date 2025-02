“Estamos trabajando en un plan médico asistencial propio para Entre Ríos”, aseguró interventor del IOSPER

Mariano Gallegos se hizo presente en Elonce para dar cuenta de los objetivos que tiene por delante como interventor del IOSPER, tanto en la mejora de la prestación de los servicios, como así también en algunos anuncios, donde se encuentra el Plan IOSPER.

Mariano Gallegos, interventor del IOSPER, manifestó a Elonce su visión sobre cómo sigue la charla con los gremios: “El norte es el mismo desde el día que vinimos. Por eso, por pedido expreso pedido del gobernador que fue ordenar económica y financieramente poder garantizar las prestaciones a los afiliados. Podemos decir que la primera etapa está cumpliéndose satisfactoriamente en términos de que pudimos negociar una gran parte de la deuda. Ahora estamos en la parte de reducción del déficit, que también lo estamos haciendo con la renegociación de los nuevos contratos que nos van a ligar con los prestadores”.

“Ahora a partir del 1 de marzo lanzamos la etapa 2 de la intervención, que es mejorar la situación de los afiliados en cuanto a los trámites y en cuanto al acceso a la prestación del IOSPER”, valoró. En ese sentido, recordó que “con la Federación Médica tenemos absolutamente todos los servicios vigentes. Estamos terminando el nuevo contrato que nos va a vincular un nomenclador con prácticas establecidas y bien claras, con el precio de los módulos y las consultas”.

Por otra parte, mencionó: “La situación que tenemos hoy con ACLER, estamos cumpliendo con el plan de pagos que hicimos y en dos meses no nos queda ningún tipo de deuda con la Asociación Clínica, más que la facturación corriente”.

Asimismo, anunció: “Nosotros estamos trabajando en un Plan IOSPER, que es un plan médico asistencial propio para Entre Ríos. Lo estamos trabajando con todos los prestadores. Hay reuniones entre el equipo técnico de IOSPER y los equipos técnicos de los distintos sectores de la salud, que estamos generando un nuevo contrato que va a contener todas las prácticas que IOSPER va a contratar a los prestadores”.

“Aspiramos a tener un aspirador IOSPER”, comunicó en Debate, programa que se emite por Elonce. “Estamos trabajando en esa actualización. No solo eso, sino que no había contratos. Había, pero eran de larga data y se le iban incorporando cosas. Lo que queremos es tener un solo contrato que contenga todas las prácticas que nosotros vamos a brindar. Uno de los principales problemas que encontramos con el IOSPER es que no cuenta con un plan médico asistencial, es decir, que el afiliado no sabe qué le cubre IOSPER. Cuando uno va y se afilia a una obra social o una prepaga, uno lo que le dan es una cartilla donde uno mira en lo que ve en lo que está cubierto y qué profesionales prestan servicios”, resaltó.

“Los acompañantes terapéuticos son actores esenciales en el mundo de la salud. Lamentablemente nos encontramos con que no eran considerados así cuando llegamos y tenemos un gran desorden en lo que es la facturación de ellos. Lo que estamos haciendo, en primer lugar, todos los meses vamos regularizando deudas y los vamos anotando uno por uno. Les vamos a ofrecer un contrato que sea de vinculación directa con el IOSPER”, cerró.