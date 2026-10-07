Entre Ríos integrará el Consejo de Control de la Vía Navegable Troncal

Entre Ríos integrará el Consejo de Control de la Hidrovía

Entre Ríos quedó incorporada al Consejo de Control de la Vía Navegable Troncal, según estableció la Agencia Nacional de Puertos y Navegación mediante la Resolución 59/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

La provincia integrará el sector de representación provincial junto con Santa Fe, Misiones, Corrientes, Formosa y Buenos Aires. Según consta en la resolución, esas jurisdicciones respondieron favorablemente a las invitaciones para adherirse al organismo.

El Consejo había sido creado mediante la Resolución 47 del 7 de agosto de 2026 como un espacio de seguimiento, análisis e intercambio de información sobre la operación, el desarrollo y el desempeño de la Vía Navegable Troncal.

Además de las provincias, el organismo tendrá un sector destinado a los usuarios del sistema, integrado por la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, la Unión Industrial Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, la Cámara de Puertos Privados Comerciales y la Comisión Permanente de Transporte de la Cuenca del Plata.

Por las áreas técnicas y sociales participarán el Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento, Prefectura Naval Argentina, la Cámara de Actividades de Practicaje y Pilotaje y el Servicio de Hidrografía Naval.

En representación de la Autoridad de Aplicación y Control estará la Gerencia de Coordinación Técnica de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación.

La resolución otorgó un plazo de 10 días corridos para que los integrantes del Consejo designen a sus apoderados y representantes.

También intimó por el mismo período a los miembros convocados para representar a los Armadores y Operadores de Transporte Fluvial del Tramo Sur a informar qué entidad actuará en su representación.

Entre los fundamentos de la medida, la Agencia indicó que la Vía Navegable Troncal concentra cerca de 60 terminales portuarias y constituye la ruta fluvial por la que se traslada aproximadamente el 80% de las exportaciones del país.