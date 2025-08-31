Elecciones en Corrientes: el oficialismo se adjudica el triunfo, el Peronismo apuesta a la segunda vuelta y LLA acusó irregularidades

Este domingo, los correntinos acudieron a las urnas para elegir al próximo gobernador de la provincia, además de renovar cargos legislativos. Tras 25 años de hegemonía radical, el gobernador saliente, Gustavo Valdés, y su hermano, Juan Pablo Valdés, candidato por el espacio Vamos Corrientes, fueron los principales protagonistas de la jornada. A las 18:03, cuando se cerraron las urnas, el oficialismo compartió en sus redes sociales una imagen que afirmaba: “Ganamos”. La campaña, que se había intensificado en los últimos días, mostró el respaldo popular hacia los candidatos del radicalismo, quienes intentan retener el poder provincial frente a una feroz competencia.
A pesar de la victoria anticipada, el espacio oficialista prefirió esperar el conteo oficial de los votos, consciente de que las últimas horas de votación podrían alterar el panorama. Las proyecciones iniciales parecían favorables para el oficialismo, pero la incertidumbre persiste sobre si alcanzarán la mayoría suficiente para evitar un balotaje.
Martín Ascúa, confiado en el balotaje
Por su parte, el candidato del peronismo, Martín “Tincho” Ascúa, no dudó en manifestar su optimismo a pesar de los primeros números que lo ubicaban en el segundo lugar. A través de sus redes sociales, Ascúa publicó una imagen con el mensaje: “¡Estamos en segunda vuelta!”.
Además, Ascua agradeció “a todos los correntinos que depositaron su confianza, gracias. A todos los fiscales que siguen en las escuelas, defiendan el voto que el cambio está más cerca que nunca”.
Denuncias de irregularidades y el aporte libertario
En un contexto de tensa espera por los resultados definitivos, el candidato libertario Lisandro Almirón, de La Libertad Avanza, aprovechó para emitir un comunicado denunciando irregularidades durante la jornada electoral. A través de sus historias en Instagram, Almirón aseguró que se habían detectado “irregularidades típicas de la vieja política” que, según él, intentaban evitar el fin de un ciclo político hegemónico. “La enorme mayoría de los correntinos asumió el llamado a las urnas con responsabilidad, es la hora de contar los votos”, expresó el candidato.
En la misiva, La Libertad Avanza subrayó que el espacio libertario, liderado a nivel nacional por Javier Milei, representaba “la única alternativa verdadera” en la provincia. Aseguraron que su campaña, que había reunido a partidos y grupos liberales y autonomistas, había comenzado a calar en los votantes jóvenes y aquellos dispuestos a desafiar las estructuras tradicionales de poder. (Con información de Infobae)