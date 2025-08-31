Elecciones en Corrientes: el gobernador Valdés votó y denunció una “campaña sucia”

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, emitió su voto en la Escuela Nº 2 “Domingo Faustino Sarmiento” de la capital provincial. Tras sufragar, el mandatario dialogó con la prensa local, donde cuestionó duramente el desarrollo de la campaña electoral.

"Nunca tuve memoria de una campaña política tan sucia. Ojalá que se pueda superar y que se pueda hacer una campaña electoral verdaderamente limpia donde los candidatos puedan tener propuestas", expresó Valdés con firmeza, reflejando su preocupación por el tono que adquirieron los debates políticos en la recta final hacia las urnas.

El gobernador también puso en foco su deseo de una contienda basada en ideas y propuestas concretas, lamentando que la confrontación y las denuncias cruzadas hayan desvirtuado el sentido de la participación ciudadana.

Inicio de jornada con demoras y ausencias

Consultado por el desarrollo inicial de la jornada electoral, Valdés se refirió a ciertos inconvenientes detectados durante la apertura de las mesas de votación. “Demoras naturales, ausencia de presidentes de mesa por ahí, pero hoy está al cien por ciento de todas las urnas desplegadas en la provincia según información de la policía”, aseguró.

Al ser preguntado por el nivel de participación ciudadana durante las primeras horas, consideró que es apresurado hacer estimaciones. “El ausentismo se ve cuando termina el comicio, no cuando comienza el comicio”, explicó, y adelantó que esperará el recuento de votos desde Casa de Gobierno, como es habitual en cada elección.

Valdés también destacó la labor de la Justicia Electoral Provincial, subrayando que “están todos los fiscales electrónico electorales de todos los partidos”, garantizando así la transparencia del proceso.

Valdés llamó a cumplir con el deber cívico y repudió la violencia política

En un mensaje a los ciudadanos, el mandatario provincial instó a participar activamente de la elección. "Nosotros hicimos campaña política, esa es la manera de incentivar a la ciudadanía a poder participar", afirmó, reforzando la importancia de ejercer el derecho al voto como herramienta de construcción democrática.

Volvió a referirse al tono de la contienda electoral, reiterando su crítica: "Tuvimos una campaña política realmente muy sucia, nunca tuve memoria de una campaña política tan sucia, pero bueno, ojalá que se pueda superar y que se pueda, realmente, que se pueda hacer una campaña electoral verdaderamente limpia donde los candidatos puedan tener propuestas".

Por último, el gobernador se mostró preocupado por los recientes episodios de violencia en el país. "Es lamentable los hechos de violencia que estamos viviendo en la Argentina, en Corrientes nunca habíamos pasado estas situaciones", expresó, marcando un contraste entre lo que ocurre a nivel nacional y la tradición democrática provincial.