Agmer: Manuel Gómez presentó las propuestas para competir por la Seccional Paraná

REDACCIÓN ELONCE
El 25 de septiembre serán las elecciones de renovación de autoridades en la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer). Casi 21 mil docentes, según el padrón que oficializó la Junta Electoral, elegirán entre dos propuestas para conducir el mayor sindicato del sector a nivel provincial: Abel Antivero, candidato a secretario general por la oficialista Marcha Blanca, se medirá con Gimena García que, como en 2021, se presenta encabezando la Lista Multicolor.
También se renovarán las conducciones de las 17 seccionales de Agmer. En tanto, tres listas disputarán la estratégica seccional Paraná y son las siguientes:
-Martín Tactagi, actual secretario adjunto de Agmer Paraná, irá como candidato a secretario general por la Rojo y Negro. A Tactagi lo acompañan Carolina Acuña, como candidata a secretaria adjunta; y Daniel Cáceres, como candidato a secretario gremial.
-Manuel Gómez, de la Paulo Freire, está al frente de la Lista 10 como candidato a secretario general de Agmer Paraná por Unidos por la Educación, con Ana Salamone, como candidata a adjunta, y Pablo González como gremial.
-Diego Zavala, de Unidad Docente en la Multicolor, candidato a secretario general de Agmer Paraná lleva como adjunta a Mónica Beatriz Aranguiz; y como gremial a Adrián Marcelo López.
“Unidos por la educación”
El candidato Manuel Gómez presentó oficialmente la Lista 10 “Unidos por la educación”, que participará en las elecciones de Agmer, el próximo 25 de septiembre y disputará la conducción de la Seccional Paraná.
“Nos pusimos la 10. Queremos ser una opción válida para un cambio en esta seccional”, expresó Gómez en diálogo con el programa Quién dice Qué. La propuesta se extiende también a siete filiales del interior del departamento.
Renovación generacional y rol de los jubilados
Uno de los ejes de la lista es la incorporación de jóvenes docentes en la vida sindical, junto con la experiencia de referentes con trayectoria. “Fue un desafío articular con docentes que ya tienen recorrido en el sistema educativo y una generación nueva que debe ser activa en el sindicato”, remarcó.
El candidato también destacó el valor de los jubilados. “Es muy meritorio el acompañamiento que recibimos de quienes tienen mucho para transmitir. Siempre hay que agradecer a quienes nos formaron en la vida sindical”, sostuvo al dialogar con Elonce.
Propuestas para fortalecer la seccional
Gómez recordó que en Paraná competirán tres listas, y subrayó que se trata de la seccional con mayor número de afiliados. “Queremos recuperar la fortaleza que supo tener la seccional Paraná”, indicó.
Entre las propuestas, planteó reforzar el acompañamiento en la formación docente, brindar asesoramiento sobre la carrera profesional y garantizar la presencia en las escuelas, más allá de las asambleas. “No hay que ir solo cuando hay asamblea, hay que estar siempre en las escuelas”, afirmó.
Condiciones laborales e infraestructura
Otro punto central de la plataforma de la Lista 10 es la mejora de las condiciones salariales y laborales. “Debemos trabajar por mejores condiciones de vida para los afiliados. Esto incluye salario, infraestructura y acompañamiento en cada establecimiento”, explicó Gómez en diálogo con el programa Quién Dice Qué.
En esa línea, advirtió que existen escuelas con urgentes necesidades de infraestructura, que requieren gestiones inmediatas de la seccional ante las autoridades competentes.
Asunción de autoridades y convocatoria a votar
Las nuevas autoridades sindicales asumirán el 1 de enero de 2026, con un mandato de cuatro años. La elección se llevará a cabo con el sistema tradicional de boletas de papel.
“Estamos entusiasmados. Queremos construir una vinculación distinta de nuestro sindicato con cada escuela. Invitamos a los afiliados a acompañarnos con su voto el próximo 25 de septiembre”, concluyó Gómez.