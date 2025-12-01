Elecciones docentes: Gustavo Blanc expuso sus prioridades como candidato a vocal gremial en el CGE

REDACCIÓN ELONCE
El candidato de Agmer detalló los ejes de su propuesta para las elecciones del 11 de diciembre, centrada en la estabilidad docente, la continuidad pedagógica y la defensa de la educación pública. Las opiniones de Gustavo Blanc.
Las elecciones docentes CGE se realizarán el próximo 11 de diciembre y definirán al nuevo vocal gremial que integrará el Consejo General de Educación de Entre Ríos. En una entrevista con Elonce, Gustavo Blanc, candidato de Agmer, detalló los principales ejes de su propuesta, con fuerte hincapié en la defensa de la educación pública, la estabilidad docente y la necesidad de reglamentar el artículo 40 de la Constitución provincial para garantizar continuidad pedagógica y salarios en tiempo y forma.
El proceso electoral y el rol del vocal gremial
Blanc recordó que la votación se realizará bajo el sistema de Boleta Única de Papel, con carácter obligatorio, entre las 8 y las 18. Podrán votar todos los docentes titulares, interinos o quienes ocupen cargos vacantes, sin importar afiliación sindical. “Participan tres listas y el voto es obligatorio para todos los docentes empadronados”, explicó al programa Quién Dice Qué.
El candidato detalló la estructura del CGE: una presidencia —actualmente a cargo de Alicia Fregonese, quien asumirá como diputada nacional—, tres vocales designados por el gobernador y un vocal elegido por los trabajadores. Sobre esa función, precisó: “Lo que hace el vocal es discutir y debatir todos los días la política educativa, las condiciones laborales y cada una de las resoluciones que salen del Consejo General de Educación”.
Trabajo en equipo y presencia territorial
Blanc remarcó que la acción del vocal gremial no se desarrolla de manera aislada, sino articulada con la estructura sindical. “La idea nuestra justamente de Agmer es no hacerlo solo, sino hacerlo con un fuerte trabajo en equipo”, dijo al programa Quién Dice Qué. En ese esquema participan los jurados de concurso de todos los niveles, el Tribunal de Calificación y Disciplina, la Comisión Directiva Central del sindicato y las 17 seccionales de Agmer.
Destacó que el gremio cuenta con delegados “en el 95% de las escuelas de la provincia”, lo cual permite conocer de forma directa las problemáticas de cada nivel y territorio. Entre ellas mencionó dificultades en transporte escolar, demoras en auditorías médicas y situaciones particulares que afectan a docentes designados por artículo 40.
Propuesta central: reglamentar el artículo 40
Uno de los ejes más fuertes de su planteo es la necesidad de reglamentar el artículo 40 de la Constitución provincial, que permite a un docente tomar un segundo cargo cuando no hay otro trabajador disponible. Blanc afirmó que la falta de regulación genera graves inconvenientes y demoras en los pagos.
Sobre este punto, señaló: “Hay docentes designados por el artículo 40 que demoran 4 meses o más en cobrar su sueldo, y ese es un problema que desde el día uno vamos a trabajar para solucionar”. Advirtió que ninguna patronal privada podría justificar semejantes retrasos y que “mucho menos el Estado puede tener una demora de 4 meses en pagar”, afirmó a Elonce.
Además, insistió en que la reglamentación permitirá garantizar la continuidad pedagógica: “Cuando un suplente termina un periodo, inmediatamente tiene que ser designado otro. Nosotros decimos de inmediato, aunque sea por el artículo 40, porque lo primero es la educación de los chicos”.
Continuidad pedagógica
Blanc sostuvo que defender la educación pública va de la mano con defender los derechos laborales: “Cuando nosotros vayamos por reglamentar el artículo 40, vamos para defender los derechos de esos chicos a tener continuidad en clase, a no tener días sin clases, a no tener días con otro maestro”.
Contó su propia experiencia como padre y las quejas frecuentes de familias que observan la falta de continuidad docente en ciertas materias. “Lo que se tiene que buscar siempre en educación es la continuidad pedagógica a lo largo del ciclo”, subrayó el candidato a vocal en el CGE.
Auditorías médicas y ley jubilatoria
El candidato también adelantó preocupación por los debates nacionales sobre una eventual reforma educativa y cambios en el régimen jubilatorio docente. “Nos oponemos a cualquier intento de reforma de la ley jubilatoria, ya sea que toque la edad o que toque el 82% móvil”, afirmó.
Sobre las auditorías médicas, indicó que en varios departamentos existen demoras significativas y que el sindicato buscará agilizar los procesos para evitar perjuicios laborales.
Llamado a la participación
Hacia el final de la entrevista, Blanc llamó a los docentes a informarse y votar. Recordó que el padrón está disponible en la página oficial del CGE. “Es obligatorio el voto. Nosotros no vamos a avalar ninguna sanción para el que no vote, pero pedimos que la gente asista porque es un lugar importante, que no muchas provincias tienen, y que los trabajadores debemos defender”.
Concluyó con una reflexión sobre la importancia del proceso: “Tuvimos mucha elección este año, pero no hay exceso de democracia nunca”.