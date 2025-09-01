 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Política Política

El Senado sesionará esta semana con una agenda cargada

La Cámara Alta tendrá reuniones de comisiones por proyectos clave, audiencias públicas para cargos judiciales y una nueva sesión legislativa en el marco del 146º período ordinario.

1 de Septiembre de 2025
La Cámara Alta tendrá reuniones de comisiones por proyectos clave
Foto: Senado

REDACCIÓN ELONCE

Comisiones, audiencias públicas, y convocatoria a sesión en el Senado entrerriano. Se desarrollarán dos reuniones de comisiones conjuntas, para abordar los proyectos de ley de creación del Régimen de Mecenazgo del Deporte, y el de Régimen de Consorcios Camineros.

 

Por otro lado, se llevarán adelante cuatro audiencias públicas para cargos de jueces de trabajo. Asimismo, el Senado está convocado a una nueva sesión en el marco del 146º período legislativo.

 

Desde la Cámara Alta informaron que se programó, para este martes, una reunión conjunta de las comisiones de Mercosur, Turismo y Deportes, y de Presupuesto y Hacienda, para continuar con el abordaje al proyecto de ley por el que se regula la participación pública y privada en la promoción y estímulo del Deporte.

 

Este miércoles se reunirán los senadores que integran las comisiones de Hidrovía, Puertos y Transportes Multimodales, de Obras Públicas, y de Legislación General, para dar comienzo al análisis de varios expedientes que tienen como tema la creación del Régimen de Consorcios Camineros.

 

Audiencias públicas

En cumplimiento del art. 103 inciso 2° de la Constitución Provincial, relacionado a prestar el acuerdo senatorial a la propuesta de nombramientos por parte del Poder Ejecutivo, la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos llevará adelante estas instancias el día miércoles 3 de septiembre en el recinto de la Cámara de Senadores para cuatro candidatos a ocupar cargos en la Justicia.

 

Para las 9,30 horas se programó la audiencia pública para el cargo de Juez de Trabajo N° 4 de la ciudad de Concordia, para el postulante Roberto Elvio Masara, en tanto a las 10 para Juez de Trabajo N° 2 de la ciudad de Concordia, para Ricardo Agustín Larocca. A la hora 10,30 será el turno para el cargo de Jueza de Trabajo de la ciudad de Paraná a Nanci Adriana Bautista, en tanto a las 11 se pautó la audiencia para Juez de Trabajo de la Ciudad de Colón, a Sebastián Manuel Gianello.

Temas:

Senado comisiones Politica proyectos audiencias
