El Senado analizará un proyecto para frenar la violencia digital

Tras la media sanción en Diputados, este martes a las 9.30 comenzará en el Senado el análisis del proyecto que propone adherir a la Ley Olimpia y crear un programa de prevención de la violencia digital de género. El tratamiento será conjunto entre dos comisiones.
La adhesión es un proyecto del diputado Juan Rossi que tiene como objetivo sumarse a la Ley N° 27.736 que incorpora la violencia digital como una modalidad de violencia de género. Mientras que la creación del Programa pertenece a Silvia Moreno y su fin es la prevención, sensibilización y concientización sobre violencia de género digital. (Fuente: APF)