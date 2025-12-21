El Senado analizará un proyecto para frenar la violencia digital

 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Política Este martes

21 de Diciembre de 2025
Este martes Senado comienza a analizar proyecto unificado que busca detener la violencia digital. Se trata de la adhesión a la Ley Olimpia y la creación de un programa de prevención. La reunión está pactada para las 9:30 y trabajarán de forma conjunta la Comisión de Educación con la de Legislación General.

 

Luego de obtener media sanción en la Cámara de Diputados, el expediente que busca la adhesión a la Ley Olimpia y a su vez establece la creación de un programa de prevención de la violencia de género digital comenzará a ser debatido en la Cámara de Senadores.

 

La Comisiones a cargo serán la de Educación y de Legislación General. El primer encuentro se realizará este martes a las 9:30.

La adhesión es un proyecto del diputado Juan Rossi que tiene como objetivo sumarse a la Ley N° 27.736 que incorpora la violencia digital como una modalidad de violencia de género. Mientras que la creación del Programa pertenece a Silvia Moreno y su fin es la prevención, sensibilización y concientización sobre violencia de género digital. (Fuente: APF)

Temas:

Ley Olimpia media sanción Violencia de género
