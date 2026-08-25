El rol logístico y el plan de infraestructura vial se trataron en la reunión de gabinete provincial

La inversión en maquinaria vial superará los $12.000 millones y será la primera renovación de esta magnitud desde 2011. El Gobierno provincial destacó que los equipos permitirán mejorar caminos productivos y reforzar tareas preventivas ante El Niño.
La inversión en maquinaria vial que llevará adelante el Gobierno de Entre Ríos superará los 12.000 millones de pesos y permitirá renovar la flota destinada al mantenimiento y mejoramiento de la red caminera provincial. La adquisición fue analizada este martes durante la reunión de gabinete encabezada por el gobernador Rogelio Frigerio en Casa de Gobierno.
La compra fue presentada como una inversión histórica, debido a que desde 2011 no se concretaba una incorporación de maquinaria de esta magnitud para Vialidad provincial. Además del mantenimiento de los caminos, los nuevos equipos serán destinados a acciones preventivas destinadas a reducir eventuales impactos asociados al fenómeno de El Niño.
El ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, confirmó que concluyó el proceso licitatorio para concretar las adquisiciones. “Se habló sobre cómo se habían cerrado las licitaciones en la compra de maquinaria para Vialidad provincial, para la mejora de los caminos, sobre todo los caminos de la producción”, explicó.
Los equipos serán distribuidos en el territorio
El funcionario adelantó que el próximo paso será establecer el cronograma para recibir las unidades adquiridas y comenzar su distribución. “Pronto van a estar las fechas definidas de entrega de estos equipos para distribuirlos en el territorio”, precisó Bernaudo.
La renovación de la flota tendrá como uno de sus principales objetivos fortalecer las tareas sobre los caminos utilizados para trasladar la producción entrerriana. A su vez, la disponibilidad de nueva maquinaria permitirá ampliar la capacidad operativa frente a contingencias meteorológicas.
En ese sentido, el Ejecutivo provincial vinculó la inversión con la necesidad de anticiparse a los posibles efectos de El Niño. La disponibilidad de equipos viales permitirá desarrollar trabajos preventivos y mejorar la respuesta en sectores de la red caminera que pudieran resultar afectados por excesos hídricos.
El crecimiento de los puertos entrerrianos
Durante el encuentro de gabinete también fueron analizados los indicadores correspondientes al movimiento de cargas en las terminales portuarias. Desde el Gobierno destacaron el crecimiento del transporte fluvial y señalaron que la estrategia apunta a consolidar a Entre Ríos como un nodo logístico para el Litoral.
“Entre Ríos ha tomado una dinámica a partir de la visión del gobernador de ser una provincia logística”, sostuvo Bernaudo al referirse a la actividad que registraron las distintas terminales y a las inversiones destinadas a fortalecer la infraestructura.
Entre los casos mencionados, el ministro destacó la actividad del puerto de Concepción del Uruguay. “Está cargando harina de soja no genéticamente modificada que va a Dinamarca para alimentación de cerdos y que se produce en Gualeguaychú”, detalló.
La Paz e Ibicuy, dentro de la estrategia logística
Bernaudo también destacó el desempeño alcanzado por la terminal perteneciente a la Cooperativa Agropecuaria de La Paz. Según indicó, “el puerto de La Paz fue récord de los puertos exportando cereal”, como parte del crecimiento registrado por la actividad fluvial.
A su vez, señaló que existen expectativas sobre el desarrollo del puerto de Ibicuy por su ubicación y características operativas. “Va a ser el nuevo nodo logístico del Litoral para el trasbordo de barcazas a buques de ultramar”, afirmó el titular de Desarrollo Económico.
La estrategia provincial también contempla recuperar infraestructura que perdió protagonismo durante las últimas décadas. En ese marco, se desarrollan gestiones junto a gobiernos municipales para analizar las posibilidades operativas de terminales históricas.
Buscan reactivar el puerto Yeruá
Uno de esos proyectos está vinculado al puerto Yeruá, ubicado en el departamento Concordia. Bernaudo confirmó que avanzaron los estudios destinados a determinar las posibilidades de reactivación de la terminal para incorporarla nuevamente al transporte fluvial.
“Se está presentando el resultado de una consultoría del puerto Yeruá de Concordia, que se está trabajando desde el municipio y la provincia con la idea de reactivarlo como puerto fluvial de barcazas”, explicó el ministro.
De esta manera, la reunión de gabinete tuvo como principales ejes la renovación de maquinaria vial, la preparación ante posibles contingencias relacionadas con El Niño y el fortalecimiento de la infraestructura logística. El Ejecutivo apuntó a combinar las mejoras de los caminos productivos con el crecimiento de las terminales portuarias para facilitar el movimiento y la salida de la producción entrerriana.