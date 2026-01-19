El Gobierno convocó a sesiones extraordinarias en febrero: se tratará la reforma laboral

El Congreso fue citado del 2 al 27 de febrero de 2026. La agenda incluye la modernización laboral, el acuerdo Mercosur–Unión Europea, cambios en la ley de glaciares y una designación diplomática. El Ejecutivo fija los temas a debatir fuera del período ordinario.
El presidente Javier Milei convocó al Congreso de la Nación a sesiones extraordinarias que se desarrollarán en la Ciudad de Buenos Aires del 2 al 27 de febrero de 2026, según lo dispuesto en el Decreto 24/2026, publicado este lunes de madrugada en el Boletín Oficial. Se trata de la segunda convocatoria especial durante el receso legislativo.
Entre los puntos más relevantes de la agenda figura el tratamiento del proyecto de Ley de Modernización Laboral, considerado prioritario por el oficialismo, junto con la consideración del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE). También se prevé el debate sobre la modificación del régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y la posible designación de Fernando Adolfo Iglesias como embajador extraordinario y plenipotenciario, conforme a la Ley del Servicio Exterior de la Nación N.º 20.957.
La convocatoria a extraordinarias representa un movimiento político clave, ya que permite al Poder Ejecutivo definir de manera exclusiva los proyectos que pueden tratarse fuera del período ordinario, cuando la agenda queda en manos de los propios legisladores. El decreto establece que el Congreso trabajará durante 25 días y aclara que cualquier tema no incluido requerirá una nueva citación o el consentimiento expreso del Presidente.
“Convócase al H. Congreso de la Nación a Sesiones Extraordinarias desde el 2 hasta el 27 de febrero de 2026”, señala textualmente el artículo primero del decreto, dio a conocer Infobae. En diciembre pasado, durante la primera convocatoria especial del receso, el oficialismo logró la aprobación del Presupuesto 2026, la primera previsión financiera de la gestión Milei, y la Ley de Inocencia Fiscal.
Avances en el Senado por la reforma laboral
En paralelo, el Senado avanzó en el blindaje del calendario legislativo para tratar la reforma laboral durante la primera quincena de febrero. La estrategia del oficialismo apunta a concretar una sesión entre el martes 10 y el jueves 12, antes del inicio de las sesiones ordinarias que encabezará Milei el 1 de marzo.
La conducción del proceso está a cargo de Patricia Bullrich, presidenta de la comisión de Trabajo y Previsión Social, quien coordina las negociaciones para asegurar el respaldo parlamentario y cerrar las modificaciones finales del proyecto. Según fuentes legislativas, ya se resolvieron aspectos políticos y operativos que facilitaron los acuerdos mínimos para avanzar, incluyendo el apoyo de al menos una fuerza del interior del país que despejaría dudas sobre el quórum.
Para sesionar, el Senado requiere 37 voluntades, mientras que el interbloque oficialista reúne 21 senadores. Por ello, La Libertad Avanza deberá sumar apoyos del PRO, la UCR y de legisladores provinciales. “Percibo un buen acompañamiento tanto del PRO como de la UCR. En este tipo de leyes hay que mirar más la película que la foto”, señaló una fuente parlamentaria.
Desde el lunes 26 de enero, Bullrich iniciará una ronda de reuniones con la oposición dialoguista. En simultáneo, una comisión técnica encabezada por Josefina Tajes trabajará en la sistematización de los cambios propuestos por los bloques opositores y la CGT, con el objetivo de consensuar un texto que será votado primero en general y luego artículo por artículo.