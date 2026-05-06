El Gobierno apelará ante la Corte Suprema para evitar que Cristina Kirchner cobre su pensión

El Gobierno presentó un recurso ante la Corte Suprema para evitar que Cristina Kirchner reciba el beneficio de la pensión
La pensión volvió a ubicarse en el centro del debate político y judicial luego de que el Gobierno nacional apelara ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para frenar el pago a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La medida fue impulsada a través de un recurso de queja presentado por la Administración Nacional de la Seguridad Social, en el ámbito del Ministerio de Capital Humano.
El conflicto se originó tras un fallo de la Cámara Federal de la Seguridad Social que ordenaba restablecer el cobro de la pensión de privilegio para la ex mandataria. Desde el Ejecutivo, la decisión judicial fue cuestionada con dureza, al considerar que no corresponde el otorgamiento del beneficio en función de la situación judicial de la ex vicepresidenta.
En este sentido, el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, sostuvo que existen fundamentos legales suficientes para revertir la medida cautelar. El recurso presentado apunta a que el máximo tribunal revise la resolución y deje sin efecto la restitución del pago.
Argumentos oficiales y controversia legal
Según el comunicado difundido por la cartera, la pensión de privilegio resulta incompatible con la condena penal que pesa sobre Fernández de Kirchner por delitos contra la administración pública. En ese marco, el Gobierno calificó como “inadmisible” que una persona en esa condición acceda a beneficios previsionales de carácter excepcional.
El planteo oficial también advierte sobre la coexistencia de otros ingresos de naturaleza honorífica, lo que —según argumentan— agrava la controversia en torno a la legalidad del cobro. De esta manera, el Ejecutivo busca sentar una posición firme respecto a los criterios de acceso a este tipo de asignaciones especiales.
Asimismo, se remarcó que se agotarán todas las instancias judiciales disponibles con el objetivo de impedir que la ex mandataria perciba la pensión de privilegio. El caso, por su complejidad institucional, podría marcar un precedente en materia de beneficios previsionales para ex funcionarios.
Un caso con impacto político e institucional
La resolución final quedará ahora en manos de la Corte Suprema, que deberá analizar la validez del recurso presentado por el Estado y determinar si corresponde o no mantener el beneficio. El fallo será clave no solo para las partes involucradas, sino también para el marco normativo que regula este tipo de pensiones.
En paralelo, el debate público continúa creciendo, con posiciones encontradas sobre la legitimidad de la medida y el alcance de los derechos previsionales en casos de condenas judiciales. La discusión combina elementos jurídicos, políticos y éticos que complejizan aún más el escenario.