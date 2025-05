El documento de la intersindical donde manifiesta su rechazo a la disolución del IOSPER

Gremios y agrupaciones de trabajadores y jubilados expresaron su firme rechazo al proyecto del Gobierno provincial que busca disolver el Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER) y reemplazarlo por la nueva Obra Social de Entre Ríos (OSER).

La postura fue manifestada mediante un comunicado difundido por la Intersindical provincial, integrada por las conducciones de AGMER, ATE, FESTRAM, AJER, APLER, AMET, SEPER, SUOYEM, SEOSPER, la Federación de Jubilados y Pensionados Provinciales, y otras organizaciones como la agrupación DIGNIDAD (de policías retirados), el Centro de Jubilados Docentes y la Comisión de Cesanteados de la Dictadura Cívico Militar, entre otros.

El documento textual:

La Intersindical conformada por las conducciones provinciales de los sindicatos AGMER, ATE, FESTRAM, AJER, APLER, AMET, SEPER, SUOYEM, SEOSPER, Federación de Jubilados y Pensionados Provinciales, a la que también se suman múltiples agrupaciones de trabajadoras y trabajadores activos y jubilados como DIGNIDAD (Agrupación sin fines de lucro de policías retirados); el Centro de Jubilados Docentes; la Comisión de Cesanteados de la Dictadura Cívico Militar, entre otros; rechaza el proyecto presentado por el gobierno provincial que establece la disolución del IOSPER y la creación de OSER.

Defendemos el IOSPER porque es un sistema solidario, en el que todas y todos los trabajadores aportamos el mismo porcentaje de nuestro sueldo generando que la atención del que más cobra sea pareja con la que el que percibe un salario menor.

IOSPER no recibe recursos del tesoro provincial, ni de rentas generales. Se autofinancia con aportes de las y los trabajadores activos y pasivos, sumado a la contribución patronal del Estado, es decir, el Estado provincial únicamente actúa como agente de retención de los aportes personales deducidos de los salarios, como lo hace un patrón con cualquier empelado; ese Estado que aún mantiene el 2% de contribución por las y los pasivos.

Es por ello que defendemos que las y los afiliados a la obra social sean quienes definan los destinos de los fondos y no como se pretende con la creación de OSER donde la decisión de quienes manejan los fondos y quienes los controlarían son designadas por el gobierno de turno.

De hecho, el IOSPER posee por Ley un directorio plural con representación de las y los afiliados naturales y obligatorios, una Comisión Fiscalizadora de 3 miembros con dictamen vinculante, un Gerente General designado por el Gobernador y gastos operativos limitados al 12% de los recursos, órganos de control que en el proyecto de OSER elimina.

Estamos convencidos de que necesitamos que el IOSPER continúe dando la cobertura actual y mejore permanentemente la atención y los servicios para todas y todos los afiliados y nuestras familias.

Que se realicen las denuncias y la justicia determine oportunamente, sobre los hechos que se mencionan para justificar mediáticamente este atropello a las y los trabajadores, pero eliminar el IOSPER no es el camino.

La intervención que venía a mejorar, ya ha dado muestra de su idea e intención de administración, porque lo único que se ha hecho es quitar prestaciones (como los anteojos), demorar y no entregar medicamentos y prótesis; no autorizar cirugías; no autorizar ni entregar medicamentos crónicos y aumentar desmedidamente los coseguros que pagamos las y los afiliados.

Sostenemos la necesidad de un IOSPER que garantice un servicio de calidad, eficiente y eficaz al conjunto de sus afiliadas y afiliados y, exigimos a las y los legisladores que no avalen la eliminación del IOSPER.