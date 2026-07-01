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El Becario acompañó recorridos del Transporte Escolar Rural

El director ejecutivo del organismo, Mariano Berdiñas, resaltó que "el Transporte Escolar Rural es fundamental como programa para garantizar no sólo el acceso educativo, sino la propia permanencia de las familias rurales".

1 de Julio de 2026
El Becario acompañó recorridos del Transporte Escolar Rural.
El Becario acompañó recorridos del Transporte Escolar Rural. Foto: (GPER).

El director ejecutivo del organismo, Mariano Berdiñas, resaltó que "el Transporte Escolar Rural es fundamental como programa para garantizar no sólo el acceso educativo, sino la propia permanencia de las familias rurales".

El equipo del Instituto Becario continúa trabajando en el territorio. Junto a los directivos de escuela y prestadores de servicio se verificaron tramos en Crucesitas Tercera, departamento Nogoyá. Allí valoraron la importancia de esta inversión del gobierno provincial.

 

El director ejecutivo del organismo, Mariano Berdiñas, resaltó que "el Transporte Escolar Rural es fundamental como programa para garantizar no sólo el acceso educativo, sino la propia permanencia de las familias rurales".

Recordó que "el Instituto administra y controla el sistema de Transporte Escolar Rural mediante convenio celebrado con el Consejo General de Educación; teniendo como premisa la universalidad de la educación en toda la provincia".

 

Berdiñas manifestó que "nuestro personal visitó, en esta semana, las Escuelas N°12 y N°88 de Crucesitas Tercera, en Nogoyá; acercándonos para hablar en primera persona con quienes prestan el servicio, como así también con los verdaderos protagonistas que son nuestros estudiantes entrerrianos".

 

"Esta inversión que hace el gobierno provincial resulta clave para seguir brindando igualdad de oportunidades a todos nuestros niños y jóvenes en edad escolar", concluyó el funcionario provincial.

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