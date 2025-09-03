Echaron a funcionario municipal denunciado por extorsionar a una mujer con un video íntimo

El intendente de Concordia, Francisco Azcué, resolvió la inmediata separación de sus funciones de Alberto Aquiles Ocampo, quien se desempeñaba en la Subsecretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de Concordia. La medida fue dispuesta tras el allanamiento a la vivienda de Ocampo en el marco de una denuncia por extorsión que motivó el allanamiento a la vivienda del acusado, lugar en el que además se encontraron elementos relacionados a la venta de estupefacientes.

“Esta Administración Municipal ha pregonado y demostrado su firme intención y compromiso tendiente a que sus funcionarios gocen de total probidad, transparencia e idoneidad para el ejercicio de sus funciones, resultando que hechos, como los que se encuentran investigados, afectan severamente la confianza del ciudadano en la gestión de gobierno”, fundamentó Azcué en el decreto a través del que dispuso la separación inmediata de un funcionario municipal tras ser detenido en un procedimiento judicial.

Se recordará que el procedimiento policial ordenado por la Justicia de Concordia, derivó en la detención de un funcionario municipal de Concordia, su pareja y su hijo; el operativo se realizó este martes en una vivienda ubicada en calle La Rioja y Coldaroli, en el centro de la ciudad.

En la requisa se secuestraron ocho teléfonos celulares, equipos informáticos y una suma de 198.000 pesos. Además, los uniformados hallaron seis envoltorios de flores de marihuana y una balanza digital, elementos vinculados al comercio de estupefacientes.

El allanamiento había sido solicitado por el fiscal de género Francisco Paoli y autorizado por el juez de garantías Ives Bastián, tras la denuncia de una mujer que aseguró haber sido víctima de un intento de extorsión. Según su relato, otra mujer le advirtió que poseía videos e imágenes íntimas y le exigió 20 millones de pesos antes del 5 de septiembre para no difundir el material.

El fiscal José Arias dispuso la detención de las tres personas que habitaban la vivienda: el ahora ex empleado municipal de Concordia, 61 años, su pareja de 56 y el hijo de ambos, de 20 años.

Finalmente, se indicó que las detenciones no estuvieron relacionadas de manera directa con la denuncia por extorsión, sino que se originaron en el hallazgo de drogas durante el allanamiento.