Diputados de Juntos por Entre Ríos destacaron la exposición del ministro de Salud sobre salud mental

La exposición del ministro de Salud sobre salud mental en Diputados fue destacada por el bloque de Juntos por Entre Ríos, que valoró tanto la información brindada como la apertura al diálogo en una sesión que se extendió por más de tres horas. El pronunciamiento se dio tras la presentación realizada este martes por el titular de la cartera sanitaria, Daniel Blanzaco, en el ámbito legislativo provincial.

Desde el bloque señalaron que la intervención permitió abordar una problemática compleja con datos actualizados y un enfoque integral. En ese sentido, destacaron la claridad en las respuestas a las consultas formuladas por los legisladores, así como el respaldo estadístico presentado durante la exposición.

Asimismo, resaltaron la decisión institucional de la Cámara de Diputados de generar estos espacios de intercambio, al considerar que el debate abierto constituye una herramienta clave para enfrentar temas urgentes que requieren atención sostenida en el tiempo.

Datos oficiales y diagnóstico de la problemática

Durante la presentación, el ministro expuso cifras que permitieron dimensionar el escenario actual en materia de salud mental. Entre los datos mencionados, se indicó que la tasa de mortalidad por suicidio alcanzó los 13,5 casos cada 100.000 habitantes durante 2024, con mayor incidencia en varones y situaciones críticas en departamentos como Colón, Federal, Victoria y Gualeguay.

Además, se informó que entre julio de 2023 y febrero de 2026 se registraron 841 intentos de suicidio en efectores públicos, con un impacto significativo en jóvenes. Según se remarcó, estos indicadores reflejan la necesidad de profundizar estrategias específicas que permitan abordar la problemática de manera sostenida.

En ese contexto, desde el bloque retomaron la definición planteada por el ministro, quien describió al suicidio como “la punta del iceberg”, en alusión a la complejidad de un fenómeno que, según se indicó, no es reciente sino que se viene manifestando desde hace años.

Políticas públicas y presencia territorial

El comunicado también puso en valor las políticas públicas implementadas por el gobierno provincial en esta área. En particular, se destacó la consolidación de una red pública de salud mental con presencia territorial, así como el fortalecimiento de los dispositivos de atención en crisis, que incluyen guardias activas y pasivas.

Entre las herramientas mencionadas, se resaltó la disponibilidad de la Línea 135 para la atención inmediata y la implementación de un sistema de información con notificación obligatoria de intentos de suicidio, lo que permite orientar las decisiones de política sanitaria con mayor precisión.

Asimismo, se destacó la inversión destinada al área, que representa el 8,40 % del presupuesto de salud proyectado para 2026, acercándose a estándares internacionales. A ello se suman acciones vinculadas a la formación de recursos humanos, instancias de capacitación y campañas de sensibilización.

Reconocimiento institucional y continuidad del diálogo

Otro de los aspectos subrayados por los legisladores fue la predisposición al diálogo evidenciada por el ministro, quien asistió acompañado por su equipo técnico. Según señalaron, los profesionales quedaron a disposición para ampliar información y continuar el trabajo conjunto con la Cámara.

En esa línea, remarcaron la importancia de sostener estos espacios institucionales como herramientas para fortalecer las políticas públicas, a partir de la transparencia y la responsabilidad compartida frente a problemáticas que afectan a toda la sociedad.

Finalmente, el bloque expresó su reconocimiento al personal de la red pública de salud de la provincia, al tiempo que agradeció la información puesta a disposición de la ciudadanía a través de los canales oficiales del Ministerio de Salud. También insistieron en la necesidad de continuar profundizando el abordaje integral de la salud mental con presencia territorial y articulación interinstitucional.