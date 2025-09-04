 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
La creación del municipio de Sauce Montrull con dictamen favorable en Diputados

La comisión de Asuntos Municipales y Comunales, analizó un proyecto de ley que implica un avance para la transformación de la comuna de Sauce Montrull, en municipio. La iniciativa se tratará en próximas sesiones.

4 de Septiembre de 2025
Dictamen favorable para la creación del municipio de Sauce Montrull

La comisión de Asuntos Municipales y Comunales de la Cámara de Diputados, presidida por la diputada María Elena Romero, se reunió para avanzar en la aprobación del radio y los datos extraídos del Censo Nacional de Población, hogares y vivienda realizado en 2022, en relación al territorio del futuro Municipio de Sauce Montrull.

 

“Hoy es un día histórico para esta comunidad, ya que estamos cumpliendo con lo que establece nuestra Constitución Provincial reformada y en la Ley 10.027”, explicó la diputada Romero.

 

La legisladora destacó que para los vecinos de la localidad es una ley necesaria y beneficiosa. “Sauce Montrull cuenta con alrededor de 2700 habitantes permanentes, que se duplica en época estival vinculada con la elección de muchas personas que tienen propiedades en esta zona tan cercana a la capital provincial. Se requiere un ordenamiento y facultades específicas que ahora esta transformación en municipio les dará a las autoridades”, recalcó.

Participaron de la reunión de comisión Nicolas Wendler, subdirector de Juntas y Comunas de la provincia y Soledad Daneri, presidente de la Comuna de Sauce Montrull.

 

En relación a los nuevos desafíos para las autoridades, Romero expresó: “Son nuevas responsabilidades que se asumen y a la vez nuevas herramientas y recursos, ya que la coparticipación que reciben las comunas es muy diferente a lo que reciben aquellas localidades con el rango de municipio. Ellos tendrán nuestro acompañamiento y también los canales institucionales para continuar capacitándose y formándose para administrar el territorio que en poco tiempo será un nuevo municipio entrerriano”, finalizó.

Temas:

Sauce Montrull municipio Diputados
