Colón se moviliza en defensa del río Uruguay este fin de semana

La ciudad de Colón organiza una marcha y una caravana en defensa del río Uruguay, convocando a la comunidad a participar de manera pacífica ante la preocupación por un proyecto industrial frente a sus costas.
La comunidad de Colón se prepara para protagonizar una doble jornada de movilización ciudadana en defensa del río Uruguay, un recurso natural compartido con la ciudad uruguaya de Paysandú y considerado eje central del desarrollo ambiental, social y turístico de toda la región. Las actividades, previstas para el próximo fin de semana, buscan visibilizar la creciente preocupación social frente a la posible instalación de una megaplanta industrial de combustibles sintéticos sobre la margen uruguaya del río, frente a las costas colonenses.
La convocatoria, impulsada con el acompañamiento del Municipio de Colón, incluye una marcha y una caravana con recorridos, horarios y puntos de encuentro definidos. Desde la organización se invitó a la comunidad a sumarse “de manera pacífica, responsable y organizada”, destacando la importancia de la participación ciudadana en el cuidado del ambiente y en la defensa de los intereses colectivos.
El eje central de la movilización es reforzar la concientización ambiental y respaldar las gestiones institucionales que se vienen realizando a nivel local, provincial, nacional y binacional. La posible localización de un emprendimiento industrial de gran escala a escasos kilómetros del ejido urbano de Colón ha despertado inquietudes vinculadas al uso intensivo del agua del río Uruguay, al impacto paisajístico y ambiental, y a las consecuencias socioeconómicas que podría generar.
Preocupación ambiental y modelo de desarrollo
Desde distintos sectores de la comunidad se advierte que el proyecto industrial podría entrar en contradicción con el modelo de desarrollo que históricamente ha caracterizado a Colón, basado en el turismo, la naturaleza y el bienestar comunitario. El río Uruguay no solo constituye un atractivo paisajístico, sino que también es un componente esencial para la actividad turística, la recreación, la identidad local y la calidad de vida de sus habitantes.
En este contexto, se remarca que la defensa del río Uruguay no responde únicamente a una preocupación ambiental, sino también a la necesidad de preservar un esquema de desarrollo sustentable que ha permitido el crecimiento de la ciudad y la región. La movilización busca, además, generar un mensaje claro sobre la importancia de evaluar con responsabilidad cualquier emprendimiento de gran escala en zonas sensibles.
Desde el municipio colonense se hizo hincapié en la importancia de anticiparse a posibles conflictos, aprendiendo de experiencias pasadas en la cuenca del río Uruguay. En particular, se recordó el conflicto generado por la instalación de la pastera ex Botnia, que dejó consecuencias sociales y diplomáticas prolongadas, y que marcó un antecedente clave en la historia reciente de la región.
Gestiones institucionales y cronograma de actividades
En ese marco, la Municipalidad de Colón viene llevando adelante gestiones ante organismos provinciales, nacionales y binacionales, impulsando estudios técnicos, líneas de base ambiental y propuestas de relocalización del proyecto. El objetivo es proteger el río Uruguay y resguardar el desarrollo preexistente de la ciudad, promoviendo el diálogo y exigiendo evaluaciones ambientales rigurosas, indicó APF.
Las jornadas de movilización se desarrollarán durante el fin de semana con un cronograma definido. El sábado 10 de enero se realizará una marcha que partirá desde la Rotonda Bajo Termas y culminará en Plaza Washington, con convocatoria prevista para las 19 horas. En tanto, el domingo 11 de enero se llevará a cabo una caravana que saldrá desde Plaza Washington hacia el Puente Internacional, con concentración a las 18 horas.