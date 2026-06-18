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Política Modernización administrativa en Salud

Centros de salud provinciales comenzaron a usar un sistema digital para gestionar personal

Doce Centros de Atención Primaria de la Salud del departamento Paraná comenzaron a utilizar el Sistema Integral de Gestión y Administración de Personal (SIGAP), una herramienta que permitirá agilizar trámites, licencias y consultas laborales de manera online.

18 de Junio de 2026
Sistema digital de gestión de personal.
Sistema digital de gestión de personal. Foto: (GPER).

Doce Centros de Atención Primaria de la Salud del departamento Paraná comenzaron a utilizar el Sistema Integral de Gestión y Administración de Personal (SIGAP), una herramienta que permitirá agilizar trámites, licencias y consultas laborales de manera online.

El Sistema digital de gestión de personal comenzó a implementarse en 12 Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) del departamento Paraná, que se convirtieron en los primeros efectores sanitarios de la provincia en incorporar esta herramienta tecnológica destinada a modernizar la administración de recursos humanos.

 

La puesta en marcha del Sistema Integral de Gestión y Administración de Personal (SIGAP) fue anunciada por los ministros de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, y de Salud, Daniel Blanzaco. La plataforma permitirá a los trabajadores realizar trámites vinculados a licencias médicas, consultar su legajo personal y acceder al historial de gestiones desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

 

De este modo, se busca simplificar procesos administrativos y reducir la necesidad de realizar trámites presenciales, facilitando el acceso a la información laboral de manera rápida y segura.

 

Implementación gradual en toda la provincia

 

Además de las funciones destinadas al personal, el sistema incorpora herramientas específicas para directivos y responsables de recursos humanos, con el objetivo de unificar criterios de gestión y optimizar la administración de los equipos de trabajo.

 

Desde el Gobierno provincial indicaron que el SIGAP fue adaptado a las necesidades particulares del sector salud y que su implementación se realizará de manera progresiva en el resto de los efectores sanitarios de Entre Ríos. El proceso incluirá actualizaciones y mejoras conforme avance el despliegue de la plataforma.

 

Como parte de esta primera etapa, se desarrollaron instancias de capacitación destinadas a directivos y referentes de recursos humanos de los centros de salud incorporados al sistema.

 

Capacitación y coordinación

 

Entre los establecimientos que comenzaron a utilizar la herramienta se encuentran el Centro Regional de Referencia Dr. Arturo Oñativia y centros de salud ubicados en Paraná, San Benito, Villa Urquiza y Oro Verde.

 

La iniciativa es coordinada por la Dirección General de la Comisión Médica Única junto al equipo técnico del SIGAP, dependiente de la Dirección General de Recursos Humanos de la provincia. Ambos organismos funcionan bajo la órbita del Ministerio de Gobierno y Trabajo, a través de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social.

Temas:

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