Amplia participación y respaldo unánime en la Asamblea para elegir la Junta Electoral del SEC Paraná

Con una gran participación de trabajadoras y trabajadores afiliados al Sindicato de Empleados de Comercio de Paraná, se puso en marcha el proceso electoral para la renovación total de la Comisión Directiva de la organización gremial.
SEC Paraná. Con una gran participación de trabajadoras y trabajadores afiliados al Sindicato de Empleados de Comercio de Paraná, se puso en marcha el proceso electoral para la renovación total de la Comisión Directiva de la organización gremial, a partir de la elección de la Junta Electoral que tendrá a su cargo llevar adelante los comicios internos.
Un auditorio colmado de compañeras y compañeros fue la contundente respuesta a la convocatoria realizada por la institución, ratificando una vez más el fuerte compromiso de las y los mercantiles con la vida democrática del sindicato, se indicó en un comunicado enviado a este medio.
En ese marco, el secretario general, Daniel Ruberto, destacó la participación registrada y remarcó que “ha sido siempre una marca distintiva de nuestro sindicato. En tiempos en los que se ataca a los gremios y al movimiento obrero, intentando debilitar a las organizaciones de las y los trabajadores, esta presencia masiva de compañeras y compañeros nos llena de orgullo y nos emociona profundamente”.
De acuerdo con lo establecido por el Estatuto sindical, se convocó a la Asamblea General Extraordinaria para proceder a la elección de la Junta Electoral, organismo que tendrá la responsabilidad de conducir el proceso rumbo a las elecciones previstas para el próximo mes de octubre, instancia en la que se renovará la totalidad de los cargos de la actual Comisión Directiva, electa en 2022.
Una vez constituidas las autoridades de la Asamblea, se presentó una única propuesta para conformar la Junta Electoral, moción que recibió el acompañamiento unánime de las y los presentes, reflejando el consenso alcanzado en torno al proceso institucional. El cuerpo quedó integrado por Belkis Elseser, Mariela Lendaro, Gladys Buxman, Máximo Geminiani, Mauricio Elle y Gustavo Raúl Fernández.
Sobre el cierre del encuentro, Ruberto volvió a poner en valor el compromiso colectivo que caracteriza a la organización gremial: “Siempre hemos creído e inculcado el compromiso con el sindicato. Cada uno con sus matices, con libertad para expresarse, apoyando o criticando, porque entendemos que la participación es la verdadera fortaleza de nuestra organización”, subrayó.