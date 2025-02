Caso $LIBRA: los argumentos de Javier Milei para desligarse del escándalo

El presidente, Javier Milei, rompió el silencio sobre el escándalo de la criptomoneda $LIBRA. Se desligó de la operatoria que hizo perder millones de dólares a privados, aseguró que solo difundió un proyecto y que quienes invirtieron sabían muy bien los riesgos que corría.

El Presidente sostuvo que el desarrollador Hayden Davis, de $LIBRA, le propuso "armar una estructura que financie a emprendedores y que por la informalidad no pueden acceder a eso", por lo que se prestó a dar "difusión" de esa criptomoneda desde sus redes sociales. "Cuando se hace público el proyecto de Libra, le doy difusión para que aquellos que necesitan aplicar al financiamiento, lo puedan hacer", explicó en declaraciones al canal Todo Noticias (TN).

En ese sentido, el jefe de Estado señaló que no "promocionó" la estafa de la criptomoneda sino que solo la "difundió" y que, además, "obró de buena fe". "Soy un tecno-optimista fanático", remarcó.

Sobre los damnificados por la caída de la criptomoneda $LIBRA, el Presidente recalcó que "no fueron 44.000" sino "como mucho, 5.000" personas, y añadió que se trata de inversores "hiperespecialziados en este tipo de instrumentos".

Qué dijo Javier Milei sobre el caso $LIBRA

"Sabían muy bien a lo que estaban entrando, son operadores de la volatilidad", dijo y añadió: "Si vos vas al casino y perdés plata, sabías que podía pasar", subrayó.

Al ser consultado porqué difundió la cripto a minutos de su creación, Javier Milei enfatizó que era una "información que le parecía importante, que ayudaba a los emprendedores". "Hay cientos de cosas que cuando las veo, yo tuiteo", dijo y reiteró: "Los que entraron en ese mercado son tipos híper sofisticados. Son traders de volatilidad, sabían lo que afrontaban".

Javier Milei

Sobre las denuncias en su contra, el mandatario aseveró que la que va a "definir" la situación judicial de la criptomoneda "es la Justicia". "Mi especialización es crecimiento económico con o sin dinero, y soy especialista en bajar la inflación, y las dos cosas las estoy haciendo".

Por último, reveló que habló con su hermana Karina y que decidieron que "no pueden seguir viviendo como vivían antes y permitir que todo el mundo pueda acceder" a ellos "tan fácilmente". "Tenemos que entender que nuestro rol tiene que tener filtros; no me tomo la cosa como si fuera Presidente, me lo tomo como un trabajo", sostuvo el mandatario (Àmbito)