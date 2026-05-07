Capacitaron a hospitales para implementar compra centralizada de medicamentos

El Ministerio de Salud de Entre Ríos avanzó con la implementación del nuevo sistema de compra centralizada y logística de medicamentos. Equipos de hospitales provinciales participaron de una capacitación junto a autoridades sanitarias y representantes de la empresa adjudicataria.
La compra centralizada de medicamentos en Entre Ríos sumó un nuevo paso con la capacitación destinada a equipos técnicos y autoridades de hospitales de mayor complejidad de la provincia. La jornada se desarrolló este jueves en el Mirador TEC y estuvo encabezada por el ministro de Salud, Daniel Blanzaco.
La actividad se realizó en el marco de la nueva modalidad impulsada por el gobierno provincial para optimizar la adquisición, almacenamiento y distribución de medicamentos, productos médicos y fórmulas lácteas en el sistema público sanitario.
Según se informó oficialmente, el nuevo esquema contempla un sistema integral de logística y trazabilidad que permitirá monitorear en tiempo real el stock, los movimientos y las fechas de vencimiento de los insumos médicos, con el objetivo de evitar faltantes y reducir pérdidas.
Un sistema para mejorar costos y trazabilidad
Desde el inicio de la actual gestión provincial se planteó avanzar hacia una compra unificada de medicamentos e insumos sanitarios, buscando fortalecer el poder de negociación del Estado y acceder a precios más competitivos mediante economías de escala.
El nuevo modelo también apunta a optimizar el uso de los recursos públicos, incorporando mecanismos de mayor transparencia y responsabilidad fiscal en la administración sanitaria.
En ese sentido, las autoridades indicaron que la estrategia permitirá ordenar la demanda de los hospitales y mejorar la eficiencia en la distribución de medicamentos a través de un esquema centralizado.
La operatoria logística estará respaldada por herramientas informáticas que permitirán realizar un seguimiento integral de los insumos desde el ingreso al depósito central hasta la entrega en cada establecimiento de salud.
Hospitales que iniciarán la implementación
La implementación del nuevo sistema será gradual y, en una primera etapa, comenzará a funcionar en cinco hospitales de referencia de la provincia.
Los establecimientos incluidos son el Hospital Materno Infantil San Roque, el Hospital San Martín, el Hospital Centenario, el Hospital Delicia Concepción Masvernat y el Hospital Justo José de Urquiza.
Posteriormente, el esquema será incorporado de manera progresiva al resto de los establecimientos sanitarios con mayor volumen de gestión de medicamentos en Entre Ríos.
Durante la capacitación participaron autoridades y equipos técnicos de los hospitales involucrados, junto al director general de Recursos Materiales Hospitalarios y CAPS, Santiago Romero Ayala, y representantes del Grupo Logístico Andreani, empresa adjudicada para llevar adelante la operatoria logística.
Entregaron computadoras y recorrieron el depósito logístico
Previo al inicio de la formación específica sobre procesos y sistemas informáticos, las autoridades provinciales realizaron la entrega de computadoras en comodato destinadas a las áreas de Farmacia de cada hospital y al Comité de Farmacia y Terapéutica del Ministerio de Salud. Además, durante el encuentro se desarrolló una mesa técnica de trabajo con distintas áreas vinculadas al funcionamiento del nuevo sistema sanitario.
Tras finalizar la actividad, el ministro Blanzaco y parte de su equipo recorrieron el depósito logístico ubicado en Colonia Avellaneda, en el departamento Paraná, que será uno de los puntos centrales para la distribución de medicamentos e insumos dentro del nuevo esquema provincial.