Bordet fundamentó por qué votará en contra del acuerdo con el FMI

El diputado nacional de Unión por la Patria, Gustavo Bordet, fundamentó a Elonce por qué votará en contra del Decreto de Necesidad y Urgencia emitido por el gobierno de Javier Milei para avalar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

“Sería, mínimamente, irresponsable aprobar un proyecto a ciegas”, fundamentó Bordet al dar cuenta de los motivos por los que no avalará el programa con el organismo multilateral de crédito. “No sabemos en qué consiste porque no se habla de plazos ni de montos de los desembolsos”, indicó el ex gobernador al apuntar a “un acuerdo que se envió sin ningún tipo de precisiones”.

“Los desembolsos en dólares serán destinados a sostener un modelo financiero ficticio, que hoy está crujiendo con la corrida cambiaria. Entonces, de manera urgente, necesitan de esa aprobación para calmar los mercados, pero cuando los mercados vuelvan a estar tensionados, fugarán los dólares que pidieron”, expuso en comunicación telefónica con Elonce.

Y continuó: “Si los dólares que prestaría el Fondo, irían destinados al desarrollo económico, créditos para pymes o paliar los magros sueldos de los jubilados, o a las universidades, o a la mejora de las rutas, o a políticas de salud y alimentarias… Acompañaríamos el proyecto de plan de gobierno si hubiera un fin noble, pero eso no sucederá, porque los dólares irán para la timba financiera, el carry trade, es decir, la fuga de divisas para el beneficio de los fondos internacionales”.

Se recordará la sesión especial en la Cámara de Diputados comenzó con escenas de extrema sesión, incluyendo gritos, insultos y dardos de diputados nacionales de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda al presidente del cuerpo, Martín Menem.

“La sesión arrancó con mucha tensión porque de la sesión pasada había quedado un episodio bochornoso”, comentó Bordet; y rememoró que dos diputados de La Libertad Avanza se trenzaron a golpes. “Fue lamentable”, recordó.

“Asistimos a una degradación de las instituciones”, lamentó el legislador nacional.