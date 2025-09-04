 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Política Salud pública y gestión hospitalaria

Blanzaco tras renuncia del director de hospital de Gualeguaychú: “La gestión pública no es para cualquiera”

El director Dr. Jorge Montiel y los secretarios técnicos presentaron su renuncia, citando burocracia, falta de compromiso político y estancamiento del sistema de salud provincial. La respuesta que brindó el ministro de Salud, Daniel Blanzaco.

4 de Septiembre de 2025
Daniel Blanzaco, ministro de Salud
Daniel Blanzaco, ministro de Salud Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

El Hospital Centenario de Gualeguaychú informó ayer que el equipo directivo encabezado por el Director Dr. Jorge Montiel y los Secretarios Técnicos Dr. Gustavo Levin y bioquímica Leticia Siri presentó su renuncia a la Dirección del nosocomio. Entre los motivos mencionados, se destacaron el “estancamiento del sistema de salud provincial, burocracia y falta de compromiso político”.

 

Al respecto, el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, recalcó a Elonce que “más allá de los motivos que ellos tengan, todo lo que se informó en los motivos de su renuncia son cuestiones que cualquiera que ha estado al mando de un hospital sabe lo difícil que es una gestión porque involucra la responsabilidad de asegurar un servicio asistencial hacia los ciudadanos”.

Jorge Montiel al asumir la direcci&oacute;n del Hospital Centenario de Gualeguaych&uacute; (foto archivo)
Jorge Montiel al asumir la dirección del Hospital Centenario de Gualeguaychú (foto archivo)

“La gestión pública no es para cualquiera”, sentenció Blanzaco; y trasmitió “tranquilidad” a la comunidad de Gualeguaychú. “En esta transición al nuevo equipo que estamos elaborando, los servicios están asegurados”, indicó.

 

En la oportunidad, el ministro respondió a los cuestionamientos esgrimidos por el Dr. Montiel. "Todo lo realizado en infraestructura y en la optimización del gasto energético del hospital no sería posible sin el apoyo de la gestión central. Con la colaboración del Ente de Regulación de Energía Eléctrica, la Secretaría de Energía y equipos técnicos del Ministerio, se logró reducir a la mitad el consumo energético, mientras que la dirección del hospital se encarga de la optimización interna", fumanetó.

 

Y agregó: “Las cuestiones que se esgrimieron son inviables de llevar adelante sin un apoyo del nivel central de Salud y a eso uno lo sabe porque ha estado en un hospital y no se puede llevar adelante una gestión sin el apoyo del ministerio”.

Jorge Montiel al asumir la direcci&oacute;n del Hospital Centenario de Gualeguaych&uacute; (foto archivo)
Jorge Montiel al asumir la dirección del Hospital Centenario de Gualeguaychú (foto archivo)

Consultado a Blanzaco si toma algún tipo de nota respecto de las críticas que hizo el director renunciante en cuanto a la burocracia estatal, éste respondió: “Siempre hay aspectos para mejorar. Estoy agradecido por la oportunidad de haber liderado una gestión, ya sea como secretario de Salud o como ministro. Cada persona tiene motivos personales para actuar como considere, y es importante reflexionar sobre lo que uno está dispuesto a dar. Si no es posible, dar un paso al costado permite que las gestiones continúen y se cumplan las funciones correspondientes”.

 

Sobre los motivos de la renuncia del director del hospital de Gualeguaychú

 

En un comunicado, el Dr. Montiel detalló que durante su gestión se abordaron problemas estructurales y financieros importantes, como deudas acumuladas, falta de stock en farmacia, riesgo eléctrico y deterioro edilicio en los edificios del hospital. Además, destacó logros como la reducción de la factura de luz a la mitad, la incorporación de auditorías médicas, la mejora en la turnera y la implementación del Plan Nacional de Calidad en Salud.

 

El director renunciante señaló que su decisión responde a un desgaste natural y a la necesidad de priorizar cuestiones personales como la salud y la familia. También expresó su preocupación por la falta de avances a nivel provincial en el Programa Entrerriano de Salud (PES) 2023-2027 y por la fragmentación del sistema sanitario.

 

Montiel concluyó: “Es urgente abrir un debate sincero sobre el modelo de salud pública que queremos construir. La salud pública requiere transformaciones estructurales profundas y un compromiso político y ciudadano a la altura de las circunstancias”.

Temas:

hospital Centenario Gualeguaychú Daniel Blanzaco salud pública Entre Ríos
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso