Política Reclamo por la obra social provincial

Afiliados de IOSPER convocan a una conferencia para denunciar la situación de la obra social

22 de Diciembre de 2025
Afiliados de IOSPER denuncian vaciamiento y pérdida de prestaciones.
Afiliados de IOSPER denuncian vaciamiento y pérdida de prestaciones. Foto: (Elonce).

REDACCIÓN ELONCE

La Asamblea de Afiliados de IOSPER (OSER) realizará este martes una conferencia de prensa para exponer su postura tras un año de intervención. Denuncian vaciamiento, pérdida de prestaciones y falta de cobertura para los afiliados.

La Asamblea de Afiliados de IOSPER (OSER) convocó a los medios de comunicación a una conferencia de prensa que se realizará este martes 23 de diciembre, a las 9.30, en la sede del Centro de Jubilados ubicada en calle Colón 165, entre Corrientes y San Juan, de la capital entrerriana.

 

Según se informó a través de un comunicado, el encuentro tendrá como objetivo dar a conocer públicamente la posición y opinión de los afiliados respecto de la situación que atraviesa la obra social provincial tras un año de “intervención-gestión”. Desde la Asamblea cuestionaron duramente el accionar del oficialismo del Poder Ejecutivo provincial, al considerar que “solo le interesan los negocios y no los afiliados, verdaderos dueños de la obra social”.

 

En el texto difundido, los afiliados manifestaron su preocupación por lo que definieron como una “grave situación” institucional y prestacional. Señalaron que el último año estuvo marcado por una "administración deficiente, un vaciamiento progresivo del sistema y la pérdida de prestaciones médicas, además de reiteradas demoras en la atención y una notoria falta de cobertura" para quienes dependen de la obra social.

 

Durante la conferencia, se expondrá la postura de la Asamblea frente a un modelo de gestión que, según sostuvieron, "prioriza intereses ajenos al bienestar de los afiliados". En ese sentido, advirtieron que esta situación "vulnera derechos esenciales vinculados al acceso a la salud", un aspecto que consideran central y que motivó la convocatoria pública.

 

Desde la Asamblea de Afiliados remarcaron la importancia de visibilizar el reclamo y de poner en conocimiento de la opinión pública el impacto que las decisiones de gestión tienen sobre jubilados, trabajadores activos y sus familias.

Temas:

Asamblea Obra Social Centro de Jubilados afiliados cobertura OSER
