Afiliados de IOSPER convocan a una conferencia para denunciar la situación de la obra social

REDACCIÓN ELONCE
La Asamblea de Afiliados de IOSPER (OSER) realizará este martes una conferencia de prensa para exponer su postura tras un año de intervención. Denuncian vaciamiento, pérdida de prestaciones y falta de cobertura para los afiliados.
La Asamblea de Afiliados de IOSPER (OSER) convocó a los medios de comunicación a una conferencia de prensa que se realizará este martes 23 de diciembre, a las 9.30, en la sede del Centro de Jubilados ubicada en calle Colón 165, entre Corrientes y San Juan, de la capital entrerriana.
Según se informó a través de un comunicado, el encuentro tendrá como objetivo dar a conocer públicamente la posición y opinión de los afiliados respecto de la situación que atraviesa la obra social provincial tras un año de “intervención-gestión”. Desde la Asamblea cuestionaron duramente el accionar del oficialismo del Poder Ejecutivo provincial, al considerar que “solo le interesan los negocios y no los afiliados, verdaderos dueños de la obra social”.
En el texto difundido, los afiliados manifestaron su preocupación por lo que definieron como una “grave situación” institucional y prestacional. Señalaron que el último año estuvo marcado por una "administración deficiente, un vaciamiento progresivo del sistema y la pérdida de prestaciones médicas, además de reiteradas demoras en la atención y una notoria falta de cobertura" para quienes dependen de la obra social.
Durante la conferencia, se expondrá la postura de la Asamblea frente a un modelo de gestión que, según sostuvieron, "prioriza intereses ajenos al bienestar de los afiliados". En ese sentido, advirtieron que esta situación "vulnera derechos esenciales vinculados al acceso a la salud", un aspecto que consideran central y que motivó la convocatoria pública.
Desde la Asamblea de Afiliados remarcaron la importancia de visibilizar el reclamo y de poner en conocimiento de la opinión pública el impacto que las decisiones de gestión tienen sobre jubilados, trabajadores activos y sus familias.