Adhesión a la Ley Olimpia: “Se busca que las mujeres dejen de ser amenazadas, acosadas y violentadas”, dijo Juan Rossi

En un paso importante en la lucha contra la violencia de género, la provincia oficializó su adhesión a la Ley Olimpia, una normativa que busca frenar la violencia de género en el ámbito digital. En diálogo con Elonce, el diputado Juan Rossi, quien impulsó el proyecto, destacó que esta nueva legislación brindará a los jueces más facultades para intervenir en casos de violencia de género a través de plataformas digitales, redes sociales y otros entornos virtuales.

"Después de muchos meses de trabajo, hoy podemos decir que este proyecto ya es ley. Con esta normativa buscamos que las mujeres, en caso de sufrir violencia o acoso, tengan una respuesta judicial inmediata que permita la eliminación del material violento y la protección de su integridad en el ámbito digital", explicó Rossi.

Facultades judiciales para frenar la violencia en las redes

La ley contempla varias medidas clave para enfrentar los crecientes casos de violencia digital, especialmente entre los jóvenes. Los jueces ahora podrán intervenir directamente en la circulación de contenidos violentos en redes sociales y plataformas como WhatsApp, Facebook, Instagram, entre otras. En casos de sospecha de violencia de género, podrán ordenar la remoción del material de circulación pública, resguardar las pruebas digitales y, si es necesario, suspender las cuentas del agresor. "Es fundamental que ahora los jueces tengan las herramientas para frenar estas situaciones de violencia virtual", señaló Rossi.

Además de las medidas para eliminar contenido nocivo, la ley también faculta a los magistrados a actuar sobre la comunicación digital entre agresor y víctima, lo que incluye la suspensión temporal de los canales de contacto digital. Esto tiene como objetivo evitar que las víctimas "sigan siendo acosadas, amenazadas y violentadas" a través de plataformas en línea.

El aumento de la violencia digital y la necesidad de protocolos en escuelas y clubes

Uno de los aspectos que más preocupan a las autoridades es el aumento de situaciones de ciberacoso, cibercontrol y sextorsión, especialmente en jóvenes. El diputado Rossi destacó que, durante el año pasado, recorrieron varias escuelas y clubes en la provincia, donde detectaron casos de acoso digital entre los estudiantes.

"Hemos visto cómo en las escuelas secundarias y en los clubes los jóvenes son víctimas de agresiones y amenazas en las redes sociales, y nos preocupa que esto sigue creciendo", comentó el legislador. En ese sentido, ejemplificó que el año pasado en una institución escolar de Victoria, había fotos públicas de alumnas porque sus compañeros las desvestían virtualmente y generaban imágenes con inteligencia artificial.

En este sentido, Rossi remarcó que no es suficiente con la ley en sí, sino que también es fundamental aplicar protocolos contra la violencia de género y el abuso en los espacios educativos y recreativos. La Ley de Educación Sexual Integral (ESI) también juega un rol crucial, ya que promueve una formación más integral y respetuosa sobre el uso de las tecnologías, ayudando a prevenir el acoso digital. "Es clave que se siga trabajando en la educación y en la sensibilización de los jóvenes para que comprendan las consecuencias de sus acciones en línea", agregó Rossi.

La importancia de la denuncia y el acompañamiento a las víctimas

El paso a paso para hacer frente a la violencia digital es claro: denunciar es el primer paso para que la justicia pueda intervenir y aplicar las medidas necesarias. Rossi recalcó que la ley está diseñada para empoderar a las víctimas y garantizarles la protección que merecen. "Las mujeres no pueden seguir siendo víctimas de amenazas, extorsiones o difusión de contenido íntimo sin su consentimiento", dijo el legislador. Además, resaltó la importancia del acompañamiento a las víctimas durante todo el proceso judicial, destacando que el Estado y las instituciones deben estar a la altura de la situación.

En cuanto a los avances en el marco de la ley, Rossi destacó que esta es solo una parte de un trabajo más amplio que debe involucrar a todas las instituciones sociales.