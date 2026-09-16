A 71 años del golpe de 1955, el PJ Paraná convocó a construir una amplia “unidad” de sectores

A 71 años del golpe de 1955, el PJ Paraná difundió un comunicado en el que recordó el derrocamiento de Juan Domingo Perón, cuestionó las políticas de los gobiernos nacional y provincial y convocó a construir una amplia “unidad” de sectores políticos, sociales y culturales.
A 71 años del golpe de 1955, el Consejo Departamental Paraná del Partido Justicialista (PJ) difundió este miércoles un comunicado para repudiar el derrocamiento del entonces presidente Juan Domingo Perón y vinculó aquella conmemoración con críticas a las políticas de los gobiernos de Javier Milei y Rogelio Frigerio.
El pronunciamiento fue firmado por Jorge Vázquez, presidente del Consejo Departamental Paraná. Desde el espacio partidario recordaron el levantamiento iniciado el 16 de septiembre de 1955 que terminó con el segundo gobierno de Perón y dio paso al régimen que se autodenominó “Revolución Libertadora”.
En ese marco, Vázquez sostuvo que el aniversario se produjo en un contexto en el que, según su interpretación, las políticas nacionales y provinciales implicaron un retroceso en materia social, laboral e institucional. Estas afirmaciones corresponden a la posición política expresada por el PJ Paraná en su comunicado.
Críticas a las políticas actuales
El dirigente afirmó que existe actualmente una “vulneración de las instituciones estatales y jurídico políticas” y cuestionó lo que definió como persecución contra dirigentes opositores. En su análisis, estableció un paralelismo con la proscripción que atravesó el peronismo después del golpe de 1955.
El documento también recordó las consecuencias que aquel proceso tuvo para militantes y dirigentes peronistas, organizaciones sindicales y trabajadores. Desde la Departamental relacionaron ese antecedente histórico con lo que consideran una pérdida actual de conquistas laborales y una situación de mayor “indefensión ante las patronales”.
El PJ entrerriano también recordó este 16 de septiembre el golpe de Estado contra Perón y señaló que aquel proceso derivó posteriormente en la proscripción del movimiento justicialista.
El llamado a construir “unidad”
En la parte final del pronunciamiento, el Consejo Departamental Paraná convocó tanto al peronismo como a otros sectores políticos, sociales y culturales a mantener presente el aniversario y construir un espacio común frente a las políticas que cuestionó.
“Estamos convencidos debemos construir la más vasta unidad de todas las identidades populares nacionales políticas, sociales, culturales”, expresó el documento firmado por Vázquez.
La convocatoria apuntó a sectores que, según manifestó el PJ Paraná, estén dispuestos a enfrentar las políticas impulsadas por las administraciones nacional y entrerriana. El comunicado cerró con críticas directas a las gestiones de Milei y Frigerio y las responsabilizó por el escenario político, económico y social descripto por el partido.
El aniversario del golpe de 1955
El 16 de septiembre de 1955 comenzó el levantamiento militar que derrocó al gobierno constitucional de Juan Domingo Perón. Tras su caída, el justicialismo atravesó años de proscripción y restricciones para su participación política.
A 71 años de aquellos acontecimientos, la Departamental Paraná utilizó la fecha para reafirmar su posición política y plantear la necesidad de ampliar la articulación entre distintas expresiones del peronismo y otros sectores que identifica con el campo popular.
De esta manera, el comunicado combinó la conmemoración histórica con una lectura sobre la coyuntura actual y un llamado a la organización política. Las comparaciones entre aquel período y las actuales administraciones fueron planteadas por las autoridades partidarias y forman parte de su posicionamiento ante el aniversario.