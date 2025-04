Video muestra discusión vial que terminó con un choque y dos muertos

Una discusión callejera terminó en tragedia este viernes por la mañana, cuando un auto fuera de control embistió a una mujer que esperaba el colectivo y se estrelló contra una panadería. El hecho ocurrió entre los barrios porteños de Flores y Parque Chacabuco y dejó un saldo de dos personas fallecidas, según informaron fuentes policiales.

La secuencia comenzó cerca de las 7.15 en la esquina de Castañares y Cobo, donde dos jóvenes cruzaron la calle en diagonal con el semáforo en verde, lo que habría provocado una maniobra brusca por parte del conductor de un Ford Fiesta. El vehículo se detuvo, retrocedió y dobló hacia la calle Corea, donde se produjo una acalorada discusión sobre la vereda.

Las imágenes de una cámara de seguridad muestran al conductor bajando del vehículo para confrontar a los dos hombres. Aunque parte del video es confuso por la distancia y la sombra de los árboles, se observa que el hombre regresa al auto y continúa la marcha. Según testigos, en ese momento fue apuñalado en el pecho.

Alberto Crescenti, titular del SAME, informó que a las 7.20 recibieron el llamado por un siniestro vial. “En cinco minutos llegaron cinco ambulancias al cruce de Cobo y Puán. La mujer atropellada murió en el acto y el conductor fue hallado con graves heridas”, detalló.

Según la reconstrucción, tras recibir una puñalada que le perforó el pericardio, el hombre intentó escapar al volante, pero a los pocos metros perdió el conocimiento. El vehículo atropelló a Elcira Maldona, de entre 35 y 40 años, quien esperaba el colectivo 133. La víctima fue arrastrada unos 15 metros y murió en el lugar. El auto terminó dentro de una panadería que había abierto hace apenas dos meses.

El conductor también perdió la vida, pese a los intentos de reanimación del personal médico. Su pareja, que viajaba con él, sufrió una crisis nerviosa y fue trasladada por el SAME.

En el lugar fue detenido Matías Nahuel Pérez, de 27 años, domiciliado en la villa 1-11-14, a pocas cuadras del sitio del ataque. Según fuentes judiciales, Pérez contaba con tres antecedentes por robo y había sido arrestado por última vez el pasado 18 de marzo. Fue liberado 48 horas después.

“Si la Justicia no hace su parte, tenemos víctimas. ¿Cómo le explico a la familia?”, cuestionó el subsecretario de Seguridad porteño, Maximiliano Piñeiro, ante las cámaras, visiblemente indignado.

Los vecinos y comerciantes de la zona denunciaron reiterados hechos de inseguridad. “De noche no podés parar en ninguna esquina. No hay policía, no alcanza”, aseguró un comerciante.

Las autoridades continúan con la investigación y buscan al segundo sospechoso, quien permanece prófugo. (Clarín)