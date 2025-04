Vecinas de Paraná alertaron que ladrones utilizarían drones para “espiar” las viviendas que roban

Dos vecinas de la ciudad de Paraná denunciaron que ladrones utilizarían drones para “espiar” las casas ubicadas en la intersección de calles Alejandro Carbó y Pedro de Mendoza, y luego ingresan a robar, según detalló el programa Códigos, que se emite por Elonce.

Una vecina brindó testimonios de lo ocurrido: “Quería comentarte lo que me sucedió el jueves 27 de marzo con la inseguridad que pasé con mi vecina lindera en calle Alejandro Carbó y Pedro de Mendoza. Alrededor de las seis y media, entraron a robar dentro de mi casa: se llevaron un horno, un microondas, mi cartera y un casco, que es de la cuidadora de mi mamá, ya que la tengo postrada en la cama”.

“A las ocho horas, llamé a la policía, vinieron y se subieron al techo. Vieron que estaba el microondas y la cartera, pero no así el casco que le robaron a esta chica. Llamaron a Criminalística, sacaron huellas digitales, luego me dirigí con la cuidadora a hacer la denuncia. Alrededor del mediodía le comunicó a mi vecina lo que me pasó y ella se fijó y también le faltaba una hidrolavadora, la moladora, herramientas, taladro. También hizo la denuncia ella”, ahondó en el relato.

Sin embargo, los delincuentes fueron a por más: “Al otro día volvieron de vuelta, me quisieron abrir la casa, pero estaba con reja y no la abrieron. Anoche, a las 2:30 sentí un ruido, me levanté con mi marido, miramos por la ventana de la cocina y no vimos nada. Le comenté a la vecina nuevamente y vio por las cámaras de seguridad que había dos drones que estaban: uno mirando en el techo de mi casa. No sé si los drones son de los ladrones o de la policía”.