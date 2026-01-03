Una mujer resultó gravemente apuñalada tras una pelea con una joven en Paraná

Un grave episodio de violencia ocurrió, cuando una mujer fue atacada con un cuchillo tras una pelea. La víctima sufrió múltiples heridas y debió ser internada. Sucedió en la vía pública.
Un nuevo hecho de violencia con arma blanca se registró en esta mañana, alrededor de las 8.30, en la zona de calle Francia al 3300, en inmediaciones de la intersección con Morath, de Paraná, donde una mujer de 38 años resultó gravemente herida tras una violenta pelea con otra mujer.
Según información oficial, personal de la Comisaría Tercera fue comisionado al lugar, tras un llamado que advertía sobre la presencia de una mujer lesionada con un arma blanca. Al arribar, los efectivos constataron que la víctima presentaba múltiples heridas cortantes producto de una agresión ocurrida en la vía pública.
De acuerdo a lo manifestado por testigos y lo recabado en el lugar, el conflicto se habría originado por una disputa de índole sentimental relacionada con un hombre. La discusión escaló en violencia y derivó en el ataque con un elemento cortante por parte de una mujer de 32 años.
Traslado de urgencia y estado de salud
Ante la gravedad de las lesiones, el personal policial solicitó de inmediato una ambulancia del servicio de emergencias. La mujer herida fue trasladada de urgencia al Hospital San Martín, donde quedó internada y fue asistida en la sala de "Shockroom", publicó Reporte100.7.
Desde el nosocomio informaron que la paciente presentaba una herida de arma blanca en el antebrazo izquierdo, una herida intercostal izquierda a la altura del pulmón y un corte en el cuero cabelludo, en la zona de la nuca. Su estado de salud era reservado y permanecía bajo estricta observación médica, mientras se evaluaba la evolución de las lesiones.
Intervención policial y decisión judicial
En paralelo, la presunta agresora fue demorada de manera preventiva por personal de la División 911 y puesta a disposición de la Fiscalía de Investigación y Litigio. Tras tomar conocimiento del hecho, el fiscal interviniente dispuso que no sea aprehendida en esta instancia y ordenó que ambas mujeres sean invitadas a realizar las denuncias correspondientes.
En el lugar del episodio trabajó personal de Policía Científica, que realizó las pericias de rigor para el esclarecimiento de lo sucedido, incluyendo relevamientos fotográficos y levantamiento de elementos de interés para la causa.
La investigación continuaba en curso, mientras las autoridades judiciales aguardaban el parte médico actualizado para determinar la calificación legal del hecho y las eventuales medidas a adoptar.