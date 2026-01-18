Una joven sufrió una fractura expuesta tras caer de una moto: el conductor se dio a la fuga

El hecho ocurrió en la mañana del domingo en Federal, cuando una joven resultó gravemente herida tras un choque y fue abandonada en el lugar por el conductor de la motocicleta. La víctima fue trasladada al hospital con una fractura expuesta.
Una mujer fue encontrada herida en la mañana del domingo, alrededor de las 08:00, tendida sobre la banquina de la colectora de calle C. Berardo y González, de Federal con visibles lesiones en una de sus piernas, lo que motivó una rápida intervención de los servicios de emergencia.
Tras ser asistida en el lugar, una ambulancia la trasladó al hospital local, donde fue examinada por los profesionales de guardia. Según se informó, presentaba una fractura expuesta en el talón derecho, por lo que quedó internada bajo observación médica.
En el marco de las actuaciones posteriores, se pudo establecer que la joven se desplazaba como acompañante en un motovehículo de alta cilindrada, conducido por un hombre mayor de edad, oriundo de la ciudad. Por causas que se trataban de establecer, el rodado habría impactado contra un árbol de la especie palo borracho ubicado a la vera de la colectora.
Como consecuencia del choque, ambos ocupantes cayeron al suelo, aunque el conductor se habría retirado del lugar a bordo de la motocicleta, dejando a la mujer herida y sin asistencia. La situación fue advertida por personal policial que realizaba tareas de prevención en la zona.
De lo ocurrido se dio intervención al Ministerio Público Fiscal, que dispuso la localización del conductor y del rodado involucrado. Posteriormente, el hombre fue interceptado, procediéndose al secuestro de la motocicleta. El masculino fue identificado y examinado por el médico policial, quedando supeditado al proceso judicial en la causa que se instruyó por el hecho.