Un hombre fue detenido tras intentar estrangular a su pareja luego de una discusión

Una mujer de 25 años denunció un episodio de violencia en su vivienda durante la madrugada de este domingo en San Benito. Según relató, su pareja intentó estrangularla tras una discusión. Fiscalía dispuso la detención del hombre, de 43 años.
Un hombre fue detenido en San Benito.
Un grave episodio de violencia de género ocurrió durante la madrugada de este domingo, cuando una mujer de 25 años se comunicó con el servicio de emergencias 911 para denunciar una agresión en su domicilio, ubicado sobre calle Diamante, en la localidad de San Benito.
Según se informó, la mujer manifestó que se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas junto a su pareja, un hombre de 43 años, cuando se inició una discusión que fue escalando en intensidad. En ese contexto, el hombre la atacó físicamente e intentó estrangularla.
Ante la agresión, la mujer logró escapar del ataque y tomó un cuchillo de la cocina con la intención de defenderse. Sin embargo, el agresor también se apoderó de un arma blanca y comenzó a autolesionarse.
De acuerdo a lo indicado en el informe policial, el hombre se provocó heridas aparentemente con la intención de responsabilizar a su pareja por las lesiones que presentaba.
Tras el llamado de emergencia, personal policial acudió al lugar y dio intervención a la Fiscalía en turno. El fiscal interviniente fue informado de la situación y dispuso la detención del hombre, así como su traslado a la Alcaidía de Tribunales.
En el hecho intervino personal de la Comisaría San Benito, que llevó adelante las actuaciones correspondientes y puso al detenido a disposición de la Justicia.