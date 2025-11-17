“Toma un caramelo, no te voy a hacer nada”: investigan intento de rapto de niña frente a escuela de Federación

REDACCIÓN ELONCE
La madre de la niña de seis años, denunció que un hombre en una camioneta negra quiso llevarse a su hija a la salida de la Escuela Nº 44. La Policía confirmó a Elonce que se investiga lo sucedido. Con análisis de imágenes, se busca identificar al sospechoso.
Intento de rapto en escuela primaria: investigan en Federación. Una grave situación encendió las alarmas en Federación este lunes, cuando una madre denunció que su hija de seis años había sido abordada por un hombre, desde una camioneta negra a la salida de la Escuela Nº 44. El episodio, motivó el inicio de una investigación policial para esclarecer lo sucedido y llevar tranquilidad a la comunidad educativa.
Según el relato de la mujer al medio local Radio City, el sujeto estaba estacionado frente al establecimiento y comenzó a llamar a la niña con insistencia. Le habría ofrecido caramelos y, utilizando frases como: “Toma un caramelo, vení, subí. No te voy a hacer nada”, intentó convencerla para que se acercara al vehículo.
La pequeña, según denunció su madre, incluso habría sido tomada del guardapolvo antes de poder escapar corriendo hacia su casa, ubicada a pocos metros.
La denuncia y el inicio de la investigación
Luego de escuchar el relato de la menor, los familiares se dirigieron de inmediato a la Comisaría Tercera, situada frente a la escuela. Allí se radicó la denuncia formal y se puso en marcha el protocolo de investigación para este tipo de hechos.
Más tarde, la Jefatura Departamental Federación emitió un comunicado oficial en el que confirmó a Elonce, que, tras la publicación del caso en Radio City, el personal policial se entrevistó con la madre de la niña y recepcionó la denuncia correspondiente.
En ella, se detalla que el individuo, a bordo de una camioneta negra, ofreció un caramelo y habría intentado sujetarla antes de que la menor, huyera hacia la intersección de calles Camelias y Tita Bonutti.
Análisis de cámaras y relevamientos en el barrio
Tras tomar conocimiento del caso, intervino personal de Investigaciones, que se encuentra realizando un exhaustivo relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona.
La policía también lleva adelante entrevistas con vecinos y tareas de campo destinadas a identificar el vehículo involucrado y dar con el presunto autor.
La Jefatura Departamental Federación informó que continúa trabajando para esclarecer el hecho y aportar certezas en torno a una situación que generó preocupación en la comunidad escolar.
Tranquilidad y medidas de prevención
Si bien aún no se confirmó la identidad del sospechoso, ni se determinó su paradero, desde la fuerza provincial remarcaron que las tareas investigativas avanzan con celeridad.
Además, recomendaron a las familias reforzar las medidas de acompañamiento a niños y niñas a la salida de los establecimientos educativos, especialmente en horarios de mayor circulación.
El caso permanece en investigación y se aguarda la revisión completa de las imágenes captadas en las inmediaciones para obtener datos precisos sobre el vehículo y el conductor involucrado.