Secuestraron una pistola a mujer que amenazó de muerte a su ex pareja

En el marco de una causa por violencia familiar, se cumplió este lunes con una orden de allanamiento y requisa domiciliaria en San José (departamento Colón)
La medida local.
El procedimiento, que contó con la intervención del Juzgado de Paz, se originó a partir de una denuncia presentada el 30 de agosto por un hombre de 55 años, quien manifestó haber sido amenazado de muerte por su ex pareja, una mujer de 48 años residente en San José.
El allanamiento se llevó a cabo en la vivienda de la denunciada, ubicada en inmediaciones de calle Constitución al 2300. Como resultado, los efectivos de la comisaría de San José secuestraron un arma de fuego marca Firestorm, calibre 380, junto a dos almacenes cargadores sin munición.
La mujer fue notificada de medidas cautelares recíprocas, conforme a lo dispuesto por la autoridad judicial interviniente.