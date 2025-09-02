 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Departamento Colón

Secuestraron una pistola a mujer que amenazó de muerte a su ex pareja

La Policía realizó un allanamiento en San José por una causa de violencia familiar. Secuestraron un arma calibre 380 y notificaron a la mujer de medidas cautelares.

2 de Septiembre de 2025
Secuestraron un arma calibre 380 en San José
Secuestraron un arma calibre 380 en San José Foto: Policía de Entre Ríos

En el marco de una causa por violencia familiar, se cumplió este lunes con una orden de allanamiento y requisa domiciliaria en San José (departamento Colón)

La medida local.

 

El procedimiento, que contó con la intervención del Juzgado de Paz, se originó a partir de una denuncia presentada el 30 de agosto por un hombre de 55 años, quien manifestó haber sido amenazado de muerte por su ex pareja, una mujer de 48 años residente en San José.

 

El allanamiento se llevó a cabo en la vivienda de la denunciada, ubicada en inmediaciones de calle Constitución al 2300. Como resultado, los efectivos de la comisaría de San José secuestraron un arma de fuego marca Firestorm, calibre 380, junto a dos almacenes cargadores sin munición.

 

La mujer fue notificada de medidas cautelares recíprocas, conforme a lo dispuesto por la autoridad judicial interviniente.

Temas:

San José allanamiento violencia familiar arma de fuego policía de entre ríos
